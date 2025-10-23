Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

Autor: jog
  16:52aktualizováno  16:52
S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

Sanitka moravskoslezské záchranné služby při zásahu v Bukovci na Frýdecko-Místecku (23. října 2025) | foto: ZZS MSK

Nehoda se stala ve středu večer. Okolo jednadvacáté hodiny volali na tísňovou linku lidé, kteří si všimli muže ležícího v bezvědomí na silnici.

Bukovec leží na samotě v horách u česko-polských hranic, svým katastrem je nejvýchodněji položenou tuzemskou obcí.

Jak vyšlo najevo, muž na elektrickém motocyklu jezdil po místní komunikaci, zřejmě však nezvládl řízení a narazil do sloupku dopravního zrcadla.

První pomoc mu nejprve poskytovali svědci, posléze na odlehlé místo dorazili záchranáři z Jablunkova a z Třince, povel k nočnímu vzletu dostal i záchranářský vrtulník v Ostravě.

„Šestadvacetiletý muž byl v době příjezdu záchranářů v bezvědomí a s oslabeným dýcháním. Posádky okamžitě zahájily kyslíkovou terapii, provedly znehybnění krční páteře a pánve. Zajistily také periferní žilní vstup pro podání potřebných léků,“ popsal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Byla nutná psychologická pomoc rodině

Po intubaci dýchacích cest a zahájení plicní ventilace si pacienta převzala posádka vrtulníku, kterým ho přepravila do ostravské fakultní nemocnice. „S těžkým poraněním hlavy, které muže ohrožovalo na životě, byl předán do péče tamního urgentního příjmu,“ řekl mluvčí Humpl.

Dechovou zkoušku na alkohol nebylo možné provést, případné požití před jízdou tak bude zjištěno z krve. „Veškerými okolnostmi nehody včetně nehodového děje se nyní zabývají třinečtí dopravní policisté,“ doplnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Na zásahu se podíleli také hasiči, kteří například takzvanými světelnými puky vyznačili vhodné místo pro přistání záchranářského vrtulníku. Také pomáhali s transportem pacienta.

„A vzhledem k tomu, že se na místo události dostavili rodinní příslušníci zraněného muže, bylo nutné poskytnout jim psychosociální pomoc. Tu prováděl příslušník našeho sboru,“ sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Nehoda se stala v Bukovci, odlehlé obci na Frýdecko-Místecku.

Nehoda se stala v Bukovci, odlehlé obci na Frýdecko-Místecku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

23. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdí vlaky, je tam poškozené trakční vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdí ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Poškodil ho vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:51

Kostel Panny Marie Sněžné

U Kostela Panny Marie Sněžné probíhá instalace uměleckých děl.

vydáno 23. října 2025  16:43

Dobřichovice u Prahy

Oběd.

vydáno 23. října 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 23. října 2025  16:42

Plotová galerie letňanské základní školy generála Františka Fajtla DFC není jen tak lecjaká výstavní síň. Dřevěný plot před průčelím nejstarší základní školy v Letňanech
v ulici Rychnovskátotiž s...

vydáno 23. října 2025  16:42

Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách v zimě s největší pravděpodobností v provozu nebude. Ztrátové středisko dlouholetý provozovatel Ski bižu patřící pod TJ Bižuterii opustil a nový zatím není....

23. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bude Jan Šebek Cholewa

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) bude od 1. prosince Jan Šebek Cholewa. Ve funkci vystřídá Josefa Valentu, který je v...

23. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

STEM: ANO pár dní před volbami přesvědčilo nevoliče i část příznivců SPD

Hnutí ANO se v závěru kampaně podařilo přesvědčit nevoliče i část lidí, kteří ještě deset dní před sněmovními volbami zvažovali, že budou volit SPD. Do...

23. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Každej chce někam patřit. Třeba do Bytu číslo 4, říkají muzikanti ze Šumperka

Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i...

23. října 2025  16:30

Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

23. října 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.