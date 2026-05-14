Nehoda na D48 u Frýdku-Místku na hodinu uzavřela dálnici, jedna vážně zraněná

Nehoda osobního auta zastavila dnes odpoledne zhruba na hodinu provoz na dálnici D48 u Frýdku-Místku. Při havárii se vážně zranila jednatřicetiletá žena. Uzavřený byl směr z Českého Těšína na Frýdek-Místek. ČTK o tom informovala mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.
Nehoda se stala okolo 15:15 v úseku mezi Tošanovicemi a Dobrou. Podle prvotních informací řidička osobního vozu nezvládla řízení a narazila do svodidel. "Na místě se vytvořila kolona, kterou jsme už nechali projet. Pak jsme silnici opět uzavřeli," uvedla Vlčková. Přibližně po hodině od nehody policie provoz obnovila v jednom pruhu.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl ČTK řekl, že na místě zdravotníci ošetřili jednatřicetiletou ženu, která utrpěla poranění trupu a pánve. "Měli jsme podezření na vážná poranění. Pacientku do ostravské fakultní nemocnice přepravil vrtulník," uvedl.