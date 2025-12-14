Nehoda se stala okolo nedělní půl deváté ráno ve směru na Český Těšín.
„Po příjezdu policisté zjistili, že řidič osobního vozidla narazil do svodidel. Následně utrpěl zranění, kterým i přes snahu jak svědků, tak záchranářů na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Kvůli vyšetřování nehody byla dálnice několik desítek minut uzavřena, po čase se ji podařilo zprovoznit jedním jízdním pruhem. Provoz byl plně obnoven po čtyřech hodinách. „U tragické události zasahoval i policejní krizový intervent,“ doplnila mluvčí.
Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že muž byl po vyproštění z vozidla v bezvědomí a nedýchal. „Záchranáři zahájili neodkladnou resuscitaci, zasahující lékař však musel pro poranění hlavy, které se ukázalo být neslučitelné se životem, konstatovat smrt pacienta,“ uvedl Humpl.
Příčiny a okolnosti neštěstí policisté vyšetřují.
