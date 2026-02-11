Na tahu do Polska boural kamion, doprava mezi Opavou a Krnovem stojí

Tahač značky Scania s návěsem a třiadvacetiletým řidičem za volantem jel ve směru od Opavy.
„Při projíždění části Pustý Mlýn zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a najel na krajnici komunikace, kdy návěsem sjel do příkopu. Zde poškodil několik stromů a oplocení rodinného domu,“ popsal policejní mluvčí Jan Segsulka.
Uvázlý návěs celou soupravu zastavil napříč silnicí. „Policisté nyní odklánějí dopravu skrz obec Brumovice,“ doplnil Segsulka s tím, že omezení by mohlo podle předběžných odhadů trvat i celé dopoledne.
Z bruntálské hasičské stanice na místo nehody přijel i speciální vyprošťovací vůz, který se uvázlý návěs pokouší dostat zpátky na silnici.
