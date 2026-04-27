Tragických nehod elektrokol a koloběžek přibývá, často za nimi stojí alkohol

Martin Pjentak
  13:12aktualizováno  13:12
Cyklistická sezona v regionu sotva začala a policisté již evidují dvě oběti nehod na koloběžkách. Statistiky varují před strmým nárůstem nehod elektrokol a elektrokoloběžek, u nichž hraje tragickou roli především vysoká rychlost, absence přileb a alkohol. Ten navíc byl loni za každou třetí nehodou elektrokola v kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V krajských policejních statistikách za letošní první čtvrtletí se už objevili dva mrtví. Obě oběti havarovaly na koloběžkách, jedna z nich na elektrokoloběžce.

A právě elektrokola a elektrokoloběžky se začínají do statistik nehod propisovat stále více, často bývají s vážnými následky.

Podle organizace BESIP se loni v Česku podílely elektrokola a elektrokoloběžky na úmrtích cyklistů až 40 procenty. Tomu odpovídají i čísla z Moravskoslezského kraje, kdy loni při cyklistických nehodách zemřelo pět lidí, z toho dva právě na akumulátory poháněných dvoustopých vozidlech.

„U elektrokoloběžek máte hodně malá kola, vysoko umístěná řídítka, jezdíte vyšší rychlostí, ovládání je náročnější, takže stačí prudší manévr, odbočení, člověk pak snadněji ztratí rovnováhu,“ popsal nebezpečí užívání elektrokoloběžek 1 krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

„U elektrokol máte opět vyšší rychlost, často je to i nečekaný moment překvapení, že člověk šlápne a rozjede se mu to rychleji, než čekal. Další věc, že elektrokolo váží více než běžné kolo, má kvůli baterce jinde těžiště, to také při nehodách hraje roli,“ pokračoval.

Statistiky ukazují, že roste i počet nehod na těchto strojích. Zatímco loni zaznamenali policisté v kraji 525 nehod na běžných kolech, což bylo o 125 méně než v předešlém roce, u dalších kategorií všude počty rostly.

„U elektrokol to bylo loni 108, tedy o 40 více než v roce 2024, u koloběžek jsme pak zaznamenali 110 nehod, o 50 více než předchozí rok, a zvýšil se i počet nehod na elektrokoloběžkách, loni jich bylo 89, v roce 2024 přitom jen 41,“ informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Nárůst zaznamenali také zdravotní záchranáři. „Nehod elektrokol a elektrokoloběžek s vážnými následky přibývá. Logickým důvodem je skutečnost, že jde o boom v pořizování těchto prostředků během posledních let. Stoupá tedy i celkový počet nehod při jejich provozování,“ shrnul mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Pití alkoholu před jízdou

Významnou roli u těchto nehod, a všeobecně u nehod cyklistů, hraje alkohol. Ten byl například zaznamenán i u obou v úvodu zmíněných smrtelných nehod koloběžek v letošním prvním čtvrtletí.

U nehod kol hrál loni roli v téměř pětině případů a u nehod elektrokol v celé třetině případů.

„Obecně je v ČR společensky tolerováno, že se při jízdě na kole, elektrokole či elektrokoloběžce pije alkohol, často i ve vyšší míře,“ podotkl republikový vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

„To, že jsou kolem cyklostezek občerstvovny, kde se lidé zastaví na jedno či více piv, je bohužel běžné. Pod vlivem alkoholu ve spojení s únavou se ale pak koordinace značně zhoršuje,“ popsal Blahut.

A věčným evergreenem je i nepoužívání cyklistické helmy. „Hodně se s tím setkáváme u seniorů, kteří jsou přitom častými účastníky nehod na kolech. Dalším faktorem je i to, když si lidé vyjedou takzvaně jen okolo komína a řeknou si, že na tak krátkou cestu přece helmu nepotřebují,“ nastínil Blahut.

„Přilba přitom dokáže v případě pádu nebo střetu vážnému úrazu zabránit, nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Těžká zranění hlavy s celoživotními následky přitom u cyklistů a jezdců na koloběžkách nejsou výjimkou,“ varoval Humpl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva

ilustrační snímek

Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou...

27. dubna 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Milovice budou podávat připomínky k návrhu akcelerační zóny na bývalém letišti

ilustrační snímek

Město Milovice na Nymbursku podá připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón, které mají přispět k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Oblast...

27. dubna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Národní divadlo moravskoslezské chystá 14 premiér pro novou sezonu

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) připravuje pro další sezonu 14 premiér. Pět jich bude mít operní i činoherní soubor, po dvou novinkách nabídne balet a...

27. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Pobočka ČS v Karlových Varech vyhrála Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

27. dubna 2026  15:04

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

27. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

27. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Na zlínském festivalu Talentinum se představí mladí sólisté a dirigenti

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila festival mladých koncertních umělců Talentinum, který dává prostor mladým sólistům a dirigentům. Letos se...

27. dubna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

ilustrační snímek

Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod...

27. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

27. dubna 2026  14:36

Varnsdorf hledá dodavatele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku hledá zhotovitele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí Edvarda Beneše, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek....

27. dubna 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.