Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty. Žádat o ně budou moci páry i rodiny s dětmi. Nájemci získají na tři roky zvýhodněné nájemné. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Ilona Honusová. O byty bude možné žádat nejpozději ve třetím čtvrtletí letošního roku. V první fázi obvod nabídne dva byty, postupně ale chce přidávat další, které se uvolní například po starších lidech.
Obvod s obdobným projektem přišel už před dvěma lety, kdy nabízel malometrážní byty nebo garsoniéry. Určeny byly bezdětným lidem žijícím v manželství nebo v registrovaném partnerství, kdy alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl věku 33 let. Podle mluvčí ale byl při takto nastavených podmínkách zájem nízký a obvod se je proto rozhodl upravit, aby lépe vyhovovaly poptávce.
"Ke startovacímu bydlení vyčleníme nově rekonstruované byty o velikosti 2+0, případně 2+1 s výměrou okolo 50 metrů čtverečních, v lokalitách se službami a dopravní dostupností. Fixní nájemné je ve výši 100 korun za metr čtvereční a měsíc po dobu tří let,“ řekl místostarosta Martin Kret (ANO). Po uplynutí zvýhodněného nájemného budou lidé moci zůstat v pronajatém bytě, ale už za nájemné v místě a čase obvyklé.
Obvod spravuje přes 5200 bytů. Běžná průměrná cena za metr čtvereční bytové plochy je od 180 do 220 korun. V obvodu žije téměř 100.000 obyvatel, tedy zhruba třetina krajského města.
Byty obvod nabídne formou veřejné výzvy na svých webových stránkách, kde bude i termín pro podání závazných přihlášek. O bydlení budou moci žádat sezdané i nesezdané bezdětné páry, případně rodiny s maximálně dvěma dětmi, pokud alespoň jeden z žadatelů nepřesáhl věk 33 let. Dalšími podmínkami je bezdlužnost vůči obci, alespoň jeden z žadatelů musí být ekonomicky aktivní, zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Podmínkou je rovněž složení kauce ve výši měsíčního nájemného. Žadatel se také musí přihlásit k trvalému pobytu v obvodu.