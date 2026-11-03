Nejlidnatější ostravský obvod Jih povede ANO se Starosty, bude mít 26 z 45 hlasů

Nejlidnatější ostravský obvod Jih, kde žije zhruba třetina obyvatel krajské metropole, povede vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu-Jih. Koalice bude mít převahu 26 hlasů ze 45. Starostou stotisícového obvodu má opět být Martin Bednář (ANO). ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Ilona Honusová. Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek.
Nově vzniklá koalice částečně kopíruje magistrátní koalici, kde je ale kromě ANO a Starostů pro Ostravu ještě hnutí Ostravak. V jedenáctičlenné obvodní radě bude mít ANO osm zástupců a Starostové pro Ostravu-Jih tři. Bednář jako starosta bude zodpovědný za resorty legislativní činnosti, veřejných zakázek nebo majetkových vztahů. ANO obsadí také pozice tří místostarostů. Martina Jarošková bude mít na starost finance a kulturu, místostarosta Martin Kret bytové hospodářství a Otakar Šimík resort dopravy a komunálních služeb. Starostové pro Ostravu-jih obsadí posty dvou místostarostů. Marian Kotas bude zodpovědný za strategický rozvoj a investice a Daniel Jeřábek povede školství a sociální oblast. Radními za ANO budou Tomáš Gemela, Josef Zajíc, Markéta Langrová a Jan Vavroš, za Starosty pak Petr Čech.
Nové vedení obvodu chce podle lídra ANO a dosavadního starosty Bednáře pokračovat v připravených investicích. "Mezi významné projekty příštích let patří výstavba komplexu objektů pobytových sociálních služeb na ulici Mjr. Nováka v Hrabůvce nebo čtyři proměny veřejného prostoru v Ostravě-Jihu, které zahrnují revitalizaci tří sídlištních vnitrobloků a parkového prostoru v Hrabůvce. Pokračovat chceme také v rozšiřování nájemního bydlení a modernizaci obecního bytového fondu, včetně revitalizace domů na ulici Františka Formana 28 a 30 na Dubině, připravit další startovací byty i nové využití lokality v ulici Dr. Šavrdy, kde by po demolici nevyhovujících domů mohlo vzniknout moderní bydlení včetně bytů pro osoby se zdravotním postižením,“ řekl Bednář.
V zastupitelstvu je sedm subjektů. Vítězné ANO získalo 20 křesel, Starostové pro Ostravu-Jih šest. V opozici tak bude uskupení srdcOVA tvořené ODS lidovci a nestraníky, které má sedm mandátů, hnutí Ostravak s pěti zastupiteli, SPD s třemi mandáty a také Piráti a Motoristé sobě, kteří získali po dvou mandátech.