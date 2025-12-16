Stará střecha musela pryč, nová ponese soláry. Havířov opravil zimní stadion

Autor: jog
  5:52aktualizováno  5:52
Největší letošní investici dokončili v Havířově, za zhruba 150 milionů korun tam zrekonstruovali zimní stadion. Největší proměnu má za sebou střecha objektu z roku 1968. Tu starou nejprve jeřáby snesly dolů, aby ji nahradila nová, na tu umístí solární panely.
Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí...

Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí přišla na zhruba 150 milionů korun. (8. prosince 2025) | foto: Magistrát města Havířova

„Střecha už nebyla v ideálním stavu. Nyní je funkční i designovou perlou celé budovy, od které očekáváme vyšší bezpečnost a nižší provozní náklady,“ uvedl havířovský primátor Ondřej Baránek.

Oprava začala v květnu a ve městě patří k nejnáročnějším stavebním akcím poslední doby. Původní střechu o rozměrech zhruba 67 krát 85 metrů muselo několik jeřábů nejdříve snést k zemi.

Havířov vznikl před 60 lety. Honosné bulváry připomínají Paříž a Moskvu

„To bylo opravdu koordinačně velmi náročné, stavebníci museli bojovat i s nepřízní počasí,“ poznamenal Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město.

Následovala montáž moderní střechy. „Střešní plášť byl dodán včetně hromosvodu, dešťových žlabů, podstropních akustických panelů a výstupu na střechu,“ shrnul náměstek Niemiec.

Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí přišla na zhruba 150 milionů korun. (8. prosince 2025)
Střecha je současně na celé své ploše připravená na budoucí montáž fotovoltaických panelů.

Práce se však netýkaly jen střechy. Zcela nové je také osvětlení haly, odvlhčovací zařízení i rozvody vzduchu. „V plánu je rovněž moderní světelná výsledková tabule, takzvaná kostka nad ledovou plochu,“ nastínil náměstek pro sport Daniel Vachtarčík.

Havířovská hokejová hala se nachází u autobusového nádraží. Je domovským stadionem týmu AZ Havířov i místem konání koncertů.

Havířovská hokejová hala se nachází u autobusového nádraží. Je domovským stadionem týmu AZ Havířov i místem konání koncertů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Zimní stadion, nazývaný také víceúčelovou halou, stojí poblíž autobusového nádraží. Slouží zejména hokejistům a krasobruslařům.

Koná se tam však i řada odlišných akcí, v minulosti třeba mistrovství Evropy ve vzpírání (1978), koncert britského zpěváka Eltona Johna (1984) a vystoupení brazilské metalové skupiny Sepultura (1991).

16. prosince 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

16. prosince 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

