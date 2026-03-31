Nejvyšší soud znovu projedná dovolání bývalého poslance Petra Wolfa

Nejvyšší soud v Brně se bude znovu zabývat dovoláním bývalého uprchlého poslance Petra Wolfa. ČTK to dnes potvrdil mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl s tím, že první dovolání podané právníkem odsouzeného politika soud už před lety odmítl. Bývalý poslanec ČSSD (nyní SOCDEM) byl v roce 2012 odsouzen za dotační podvod. Pak uprchl a roky se skrýval v Paraguayi. Loni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a v říjnu byl vydán do Česka.
Wolf uprchl po vynesení rozsudku ostravského krajského soudu. Takže už si nepřevzal rozhodnutí odvolacího soudu. To mu bylo doručeno až po jeho loňském návratu do Česka. "Od té doby mu znovu běžela lhůta pro podání dovolání," uvedl Krajdl. Dodal, že to i přesto, že Wolfův advokát už jedno dovolání, které bylo zamítnuto v roce 2013, podal. "Nyní se tak Nejvyšší soud v Brně bude dovoláním zabývat znovu. Spis jsme tam odeslali v polovině března," řekl.
Podle Krajdla zatím není jasné, zda Wolf bude po svém návratu požadovat obnovu procesu. "Většinou se to dělá tak, že se nejprve uplatní mimořádné opravné prostředky, jako je dovolání a ústavní stížnost. Až pokud nejsou úspěšné, tak se podává žádost o obnovu procesu," vysvětlil Krajdl.
Soud uznal v roce 2012 Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.
Wolf uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. Vězení se vyhýbal a vinu odmítal, peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí manželé Wolfovi postupně splatili.
I proto, že byl přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, žádal Wolf v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle médií přiměl k tomu, že se rozhodl zrušit další kroky v azylovém řízení a naopak požádat o vydání do České republiky.
Policie řešila i okolnosti Wolfova útěku. V těchto dnech vyšetřování ukončila. Kriminalisté jej navrhli obžalovat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení za nynější obvinění se mu trest může prodloužit až o dva roky.