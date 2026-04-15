Někdejší ostravský primátor Macura (dříve ANO) už ve volbách nebude kandidovat

Někdejší ostravský primátor Tomáš Macura (JDETO!!!, dříve ANO) se rozhodl nekandidovat v nadcházejících komunálních volbách a opustit politiku. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Macura vedl třetí největší město republiky necelých devět let, a to v letech 2014 až 2023.
"Skutečnost je taková, že jsem se před Velikonocemi rozhodl, že v podzimních volbách už kandidovat nebudu a politiku nadobro opustím," řekl Macura. Uvedl, že nepředpokládal, že by v politice mohl vydržet tak dlouho.
"Teď končím třetí volební období, což je přesně o dvě volební období víc, než jsem původně zamýšlel. Politika není můj svět, většinu života jsem prožil v byznysu. Teď jsem se do něj vrátil a je mi v něm určitě lépe,“ řekl. Dodal, že nezvažuje kandidaturu ani v senátních či jiných budoucích volbách.
Jedenašedesátiletý Macura v současnosti působí jako finanční manažer v developerské společnosti Antracit a na tuto práci se po odchodu z politiky chce soustředit. "Čím dál méně se politika stává nějakou sférou, kde se střetávají ideje a představy o správném způsobu řízení státu, kraje nebo města. Dochází k totální hodnotové vyprázdněnosti politiky. Zjistíte, že ve finále většině politických hráčů jde o to, za jakoukoliv cenu získat maximum hlasů voličů za účelem prospěchu,“ doplnil Macura.
Poprvé se primátorem krajského města za hnutí ANO stal v listopadu 2014, když tehdy ve funkci nahradil někdejšího sociálního demokrata Petra Kajnara. Primátorské křeslo obhájil i při komunálních volbách v roce 2018 a pak i v roce 2022. Macura však patřil k dlouhodobým kritikům hnutí ANO i jeho předsedy Andreje Babiše. V lednu 2023 v prezidentských volbách nepodpořil tehdy kandidujícího Babiše, ale jeho protikandidáta a nynějšího prezidenta Petra Pavla. Macura pak opustil i samotné hnutí a ostravský klub zastupitelů se ho rozhodl vyloučit ze svých řad. K Macurovi se přidali někteří jeho příznivci a hnutí ANO se začalo štěpit, Macuru nakonec zastupitelé v dubnu 2023 odvolali a v Ostravě se utvořila nová koalice tvořená zástupci ANO, Spolu, Ostravaka, Starostů pro Ostravu a Pirátů v čele s Janem Dohnalem z ODS. Macura vytvořil nový klub zastupitelů JDETO!!! a usedl do opozice.
Macura pro komunální volby zvažoval i spolupráci s nově založeným hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, který na podzim vystoupil z ODS. Bývalý primátor s ním byl v kontaktu přes prostředníka, na spolupráci se ale nakonec nedohodli.