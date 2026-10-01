Některé knihy čtou dětem už generace rodičů, trendem jsou teď knihy o emocích

Příběhy o Krtečkovi, Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové nebo Dašeňka čili Život štěněte od Karla Čapka patří mezi knihy, které svým dětem předčítaly už generace rodičů a jejich obliba nijak neklesá. Mezi oblíbené tituly však proniká množství novinek. Trendem posledních let jsou například knihy o emocích. ČTK to dnes při zahájení Týdne čtení dětem v ČR řekla v Ostravě ředitelka a zakladatelka organizace Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková. Na význam společného čtení upozorňuje organizace 20 let.
"My jsme teď upgradovali naše Zlaté tituly. To jsou tituly, které prověřil čas, které děti opravdu baví, a je to hodnotná, dobrá česká a zahraniční literatura pro předčítání. Máme to na našich stránkách. Velmi často jsme už opustili tituly takzvané klasické, třeba Broučky. Posloucháme ty mladé, co je baví. Neustále vidíme, jak se rozšiřuje portfolio různých dobrodružných titulů," řekla Katrušáková.
V posledních letech se tak mezi knihy doporučované k předčítání dostala třeba Prašina od Vojtěcha Matochy, novým fenoménem je Petr Horáček, který napsal například Papuchalka Petra nebo Nenažranou kozu. "Co vidím proti dřívějším letům jako zásadní rozdíl u menších dětí, ale i pro větší se to tvoří, je picture book. To znamená nádherné ilustrace, obraz jako dominující a méně textu," řekla ředitelka.
Co se stane trvalým hitem, ale podle ní vždy ukáže až čas. "Vznikají nová témata. Co ještě určitě nebylo, když jsme vznikali, je naprosto silná vlna, která je viditelná ve všech evropských státech i západní kultuře - knihy o emocích, o tom, co cítíte, od pozitivních emocí až po ty negativní," uvedla Katrušáková. Mezi oblíbené knihy z této kategorie patří třeba Mojenka od Olgy Stehlíkové, Julie mezi slovy od Petry Dvořákové nebo Jsem Vincent a nebojím se od nizozemské spisovatelky Enne Koensové.
Za 20 let existence se aktivity organizace výrazně rozrostly. Mezi její projekty, které se ve společnosti etablovaly, patří například předčítání seniorů dětem ve školkách nebo čtení dětem v nemocnicích. Ředitelka si ale nemyslí, že rodiče dětem čtou více než před 20 lety.
"Strategie projektu je pořád stejná. Dostat se do co nejvíce rodin, oslovit co nejvíce rodičů. Můj osobní názor je, že bychom měli být slyšet mnohem, mnohem hlasitěji, že to je tak důležitá věc, která připravuje mladé lidi, ale pořád mám pocit, že se o tom mluví příliš málo," řekla Katrušáková.
Povědomí rodičů ale podle ní stoupá. "Čím víc jsou rodiče nešťastní z toho, že jejich děti visí na mobilech, tím intenzivněji přemýšlejí, co s tím. Alespoň ti uvědomělí rodiče. Jeden ze způsobů je samozřejmě od dětství předčítat tak, aby děti milovaly příběhy, aby se už i z malých dětí v podstatě díky poslechu stávali čtenáři," řekla Katrušáková.
Společné čtení je podle ní nenápadný, neokázalý projev lásky. "Nebojím se říci, že společné čtení, pokud je pravidelné a dělané s láskou, tak učí děti, jak budovat dlouhodobé mezilidské vztahy, což je nejdůležitější věc v našich životech," poznamenala ředitelka.
Spisovatelka Alena Mornštajnová, která byla jedním z hostů dnešního slavnostního zahájení, řekla, že se jí líbí hlavně myšlenka, že by měli rodiče číst s dětmi každý večer a tu chvilku s nimi strávit. "Líbí se mi hodně, že tam nejde jenom o čtení, ale že tam jde i o vzájemný vztah s rodičem. Já jsem vždycky svým dětem četla, takže je to něco, co já dobře znám. I mně maminka četla," řekla spisovatelka.
Ve Valašském Meziříčí, odkud Mornštajnová pochází, je podle ní obzvlášť populární kniha Gabra a Málinka od Amálie Kutinové, jejíž hrdinky ve městě nějakou dobu žily. Právě z této knihy jí maminka četla a ona ji pak zase četla svým dcerám.
Sama Mornštajnová už pro děti napsala několik knih. "Když píšu knížku pro děti, tak protože si uvědomuju, že to budou předčítat rodiče dětem, chci, aby to bavilo i rodiče, i děti. Tak se vždycky snažím tam dát třeba nějaký humor nebo něco, co to dítě ani tak možná ještě nepochopí, ale rodič ano. A bude mít nějakou motivaci číst dál," dodala autorka.