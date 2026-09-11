Někteří primátoři a starostové Frýdecko-Místecka neobhajují své posty

Někteří primátoři a starostové největších měst na Frýdecko-Místecku už v nadcházejících komunálních volbách nebudou obhajovat své posty. Z politiky odchází například Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), dlouholetá primátorka Třince na Frýdecko-Místecku, který je se zhruba 33.000 obyvateli druhým největším městem okresu. Vyplývá to ze zjištění ČTK a dat zveřejněných na volebním webu Českého statistického úřadu. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
V Třinci bude o přízeň voličů usilovat sedm uskupení, stejně jako před čtyřmi lety. Palkovská byla v radě města od roku 1994, v letech 1998 až 2006 byla místostarostkou a od roku 2006 nejprve starostkou a posléze i primátorkou, když se Třinec v roce 2018 stal statutárním městem. Letos v srpnu však oznámila, že odchází z vedení města a opouští i komunální politiku. Palkovská je tak jedinou z šestice moravskoslezských primátorů, která se v komunálních volbách nebude ucházet o přízeň voličů. Uskupení Osobnosti pro Třinec, které Palkovská zastupovala, ale znovu kandiduje. Na postu jedničky a kandidátky na primátora Palkovskou vystřídala její dcera Lucie Fremrová.
Naopak Petr Korč, v červnu odvolaný primátor největšího města okresu, chce o post primátora znovu usilovat. Opět stojí v čele uskupení Naše Město F-M. Ve městě, kde žije zhruba 53.000 lidí, bude letos kandidovat devět uskupení, stejně jako před čtyřmi lety. Korč byl primátorem do 10. června, kdy ho z funkce na návrh opozičního zastupitele a někdejšího primátora Michala Pobuckého (Přátelé FM) odvolali zastupitelé.
Opozice návrh zdůvodnila tím, že Korč výkon funkce omezil na sebeprezentaci a propagaci. Návrh na odvolání primátora bez personální náhrady byl schválen i díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Korč důvody odvolání odmítl a tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora. Bývalý primátor Pobucký, který je výrazným kritikem současného vedení města, opět stane v čele uskupení Přátelé FM. Pobucký v minulosti figuroval v několika trestních kauzách, nikdy však nebyl pravomocně odsouzen.
Starosta se ale změní ve třetím největším městě okresu Frýdlantě nad Ostravicí, v jehož čele dosud stojí Helena Pešatová (Pro Frýdlant). Ve zhruba desetitisícovém městě se budou o přízeň voličů ucházet čtyři uskupení, o dvě méně než v roce 2022. Pešatová nefiguruje na žádné kandidátní listině, uskupení Pro Frýdlant letos povede místostarosta města David Pavliska. Pešatová ale bude obhajovat svůj senátorský post, do boje ve volebním obvodu 69 (Frýdek-Místek) ji vysílá hnutí STAN.
Svůj post chce naopak obhajovat Jiří Hamrozi, starosta přibližně pětitisícového Jablunkova. Stejně jako před čtyřmi lety je v čele kandidátky lidovců. Ve městě se letos volebního klání účastní sedm subjektů, stejně jako před čtyřmi lety.