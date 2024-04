Odmítla jsem hajlovat, tak mě soudí, řekla aktivistka Lisková. Dostala podmínku

U soudu dnes Lisková hned na začátku jednání vinu odmítla. „Rozhodně se necítím vinna. Nemám nic proti obyčejným Ukrajincům, to jsem mohla lépe specifikovat, ale proti těm, kteří propagují a nezasahují proti banderovcům, Azovu a podobným organizacím,“ uvedla.

Hájí se svobodou slova. „Doufala jsem, že u nás platí ústava, která zaručuje mít oponentní názor. Nejsem v nenávisti proti žádné skupině obyvatelstva,“ řekla. Její advokát Luděk Růžička žádal osobní výslech Pirátů Ivana Bartoše a Olgy Richterové. Také žádal výslech Jaromíra Štětiny, soudce to ale odmítl.

„Obrazně řečeno jsem u soudu proto, že jsem odmítla hajlovat,“ uvedla Lisková v závěrečné řeči. Soud jí vyměřil trest na osm měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Hrozila jí sazba šest měsíců až tři roky vězení.

Lisková musí také smazat svůj účet na sociální síti X.

Nela Lisková tam například v loňském příspěvku doprovodila snímek ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského slovy: „Doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu a jeho stoupence, ponese plnou zodpovědnost. Deukrajinizace a denacifikace ČR, to bude náš úkol.“ Následně na Facebooku uvedla, že se pouze vyjádřila k Zelenskému a má právo na svůj vlastní politický názor.

Na adresu Pirátů podle obžaloby zase uvedla, že jsou zločineckou organizací: „Dosud jsem za největší lidský odpad považovala ODS, KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD. Ale Piráti je překonali, jsou to lidské zrůdy.“

Soudnímu jednání přihlíželo takřka dvacet lidí. Nijak výrazně se neprojevovali až do doby, kdy soudce uvedl, že Volodymyr Zelenskyj byl zvolen svobodně a demokraticky. Nato se ozval smích a soudce pohrozil, že některé nechá ze síně vyvést.

„Radši půjdu sám, to je hrozné, co se tady děje. Kolik jste za to dostal?“ prohlásil jeden muž. Nakonec odešlo asi pět lidí. „To se nedá poslouchat, katastrofa,“ komentovala jedna z žen.

Nela Lisková byla v minulosti členkou ČSSD, později SPD, vedla spolek Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a vydávala se za honorární konzulku Doněcké oblasti.

Tuto oblast na Ukrajině dnes částečně ovládá Rusko, které Ukrajinu napadlo. Spolek byl v roce 2017 kvůli nezákonné činnosti zrušen soudem.

Lisková například také v roce 2022 prohrála soud s Pirátkou Olgou Richterovou, která na Liskové vysoudila za nepravdivé tvrzení padesát tisíc korun jako odškodnění.