Nelegální německý odpad z Bruntálska začne mizet příští týden, odvezou 300 tun

Autor: ČTK, žah
  13:32
Stovky tun nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začnou kamiony nakládat a odvážet příští týden. Termín v úterý ohlásila mluvčí vlády regionu Horní Falc Kathrin Kammermeierová. Úřad se o odklizení odpadu postará poté, co firma, která jej za hranice načerno vyvezla, skončila v insolvenci.
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. | foto: ČTK

Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady, bavorské úřady už pověřily konkrétní firmu.

Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu této bavorské firmy.

Bruntálsko řeší nelegální německý odpad. Sklolaminát z větrníků ohrožuje přírodu

V Jiříkově na Bruntálsku je firma koncem loňského roku navezla do areálu, kde kdysi bývala přidružená výroba státního statku a poté léta sloužil jako skladovací prostory.

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. Na snímku starostka Barbora Šišková.

„Odvoz odpadu nelegálně deponovaného v českém Jiříkově by měl začít 8. září 2025,“ uvedla mluvčí Kammermeierová.

Podle ní bylo třeba provést takzvané notifikační řízení. Zapojilo se do něj kromě firem z Německa a Česka, které Horní Falc odvozem a likvidací odpadu pověřila, také české ministerstvo životního prostřední a úřady několika německých spolkových zemí, kam se bude odpad odvážet.

Ještě tento týden by mělo být podle Kammermeierové na nelegální skládce v Jiříkově zřízeno provizorní staveniště s bagry a nakladači. Od příštího pondělí by se pak mělo začít s postupným nakládáním odpadu a jeho odvozem zpět do Německa.

Zpátky do Německa. Nelegální odpad by měl z Bruntálska zmizet koncem prázdnin

Už na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti „Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun,“ uvedla Kammermeierová v tiskovém prohlášení. Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií.

Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.

Z vývozu načerno se zpovídá jednatel firmy i řidič

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - dvaapadesátiletý jednatel firmy Roth International a šestapadesátiletý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v jednadvaceti případech.

Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval „směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad.“

Jednatel firmy z Německa skončil ve vazbě. Do Česka nelegálně vyvezla stovky tun odpadu

Už dříve státní zastupitelství uvedlo, že firma vyvezla do Česka celkem kolem 700 tun odpadu. Horní Falc zatím informovala o přípravách na odvoz 300 tun.

Mluvčí Horní Falce Kammermeierová k tomu řekla, že nynější termín 8. září se týká výhradně odvozu z Jiříkova na Bruntálsku. Další řízení podle ní úřad v současnosti vede. „Nic bližšího k tomu v tomto okamžiku ale nemohu říct,“ uvedla.

Nelegální skládka v Brně zmizí, odpad se vrátí do Německa, ujistil ministr Hladík

Kromě Jiříkova se německý odpad našel také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

