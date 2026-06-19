Nelegální on-line hra vynesla dvojici z Novojičínska přes deset milionů

Více než deset milionů korun vydělali podle policie dva muži z Moravskoslezského kraje na neoprávněném provozování upravené verze známé on-line počítačové hry. Kriminalisté z Nového Jičína je obvinili z porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. V případě odsouzení jim hrozí až osmileté vězení. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Petra Hrubá.
Případ začali policisté prověřovat na základě anonymního e-mailového oznámení. Vyšetřování podle nich trvalo několik měsíců a vyžádalo si rozsáhlé prověřování digitálních stop i finančních toků.
Podle kriminalistů dvojice mužů ve věku 46 a 47 let využila zdrojový kód populární počítačové hry inspirované asijskou mytologií a orientální kulturou, který byl zveřejněn na internetu. Přestože neměli uzavřenou licenční smlouvu ani souhlas držitele práv, upravili software tak, aby byl pro běžné hráče prakticky nerozeznatelný od původní verze.
"Takto upravenou hru následně zpřístupnili zdarma na internetu. Zisk jim však podle policie plynul z prodeje různých herních výhod a vylepšených vlastností virtuálních postav. Nelegální provoz jim měl vynést více než deset milionů korun," uvedla Hrubá. Kriminalisté zajistili finanční prostředky a nemovitosti v celkové hodnotě přibližně 12 milionů korun. Policie pokračuje v dalším prověřování případu.
"Činnost obviněných byla velmi sofistikovaná a její odhalování trvalo dlouhé měsíce. Díky důsledné práci se však podařilo trestnou činnost objasnit a zabránit jejímu pokračování," doplnila Hrubá.