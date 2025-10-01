Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu pouze odkázala na usnesení krajské rady. „Důvody v pracovně právních otázkách zásadně nesdělujeme. Bude vypsáno řádné výběrové řízení,“ reagovala mluvčí Chlebounová.
Ani náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO), který má v gesci zdravotnictví, situaci nechtěl blíže komentovat.
„Myslím si, že nemocnice funguje dobře, funguje bez žádných zásadních problémů, ale byly tam takové nějaké drobnosti, které vyvrcholily v odvolání ředitele. Nejsem oprávněn k tomu nic říct,“ uvedl Gebauer.
Odmítl ale, že by odvolání mělo souvislost s trestnou činností. „To byste věděli, že se někde zatýkalo. Tam se nezatýkalo,“ řekl Gebauer, ale více rozhodnutí krajských radních nechtěl komentovat.
Vyjádření Stejskala se zatím nepodařilo získat, ale serveru iRozhlas.cz své odvolání potvrdil.
„Byl jsem odvolán v pondělí, tehdy jsem k tomu žádné odůvodnění nedostal. Teď jsem ale byl u pana hejtmana (Josef Bělica z ANO – pozn. red.) a ten mi řekl, že je to kvůli nezvládnutí komunikace o jednom případu, který v nemocnici nastal. A potom nějaké problémy na IT,“ uvedl Stejskal.
Myslí si, že nemocnice je funkční a ekonomicky i personálně stabilní. „Nicméně, už je toto rozhodnutí nevratné,“ doplnil Stejskal.