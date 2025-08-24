S mimořádným projektem začali na onkologickém pracovišti krnovské nemocnice. Při nutné chemoterapii hrozí ztráta vlasů, čemuž lze zabránit ochlazováním hlavy, které zpomalí průtok krve.
„V České republice v současnosti přibližně desítka nemocnic provozuje speciální přístroj na chlazení hlavy onkologických pacientek při chemoterapii. Pořizovací cena takového speciálního sofistikovaného chladicího systému se pohybuje kolem 800 tisíc korun,“ přiblížil mluvčí krnovské nemocnice František Kuba.
Navíc zdravotní pojišťovny chlazení hlavy neproplácejí, onkologičtí pacienti si ho musejí platit coby nadstandard. „Nemají však záruku, že právě v jejich případě bude tato metoda účinná,“ podotkl mluvčí Kuba. Platby se pohybují až do jednoho tisíce korun za jedno sezení.
Při průzkumu mezi pacientkami vyšlo najevo, že i kdyby si nemocnice drahý přístroj pořídila, není jisté, že by byl dostatečně využíván.
S řešením nakonec poměrně překvapivě přišla jedna z pacientek, která doporučila speciální namražovací čepice Ice Cap.
Ve spolupráci s jednou neziskovou organizací nemocnice nakoupila osm takových čepic, které nepotřebují speciální agregát s cirkulující chladicí kapalinou v hadičkách. K využití totiž stačí běžný mrazák.
„Namražená čepice s gelovou vložkou chladí hlavu jednu až dvě hodiny, a pak lze kdykoliv sáhnout do mrazáku pro další,“ popsal František Kuba.
Proto se nemocnice rozhodla tyto čepice vyzkoušet a testuje, jaký bude o tuto možnost zejména mezi pacientkami zájem. Sama to označuje za pilotní projekt. Pokud uspěje a prokáže se účinnost této metody při záchraně vlasů, předá své doporučení dalším nemocnicím a onkologickým pracovištím.