Vedení nemocnice muselo rychle najít a upravit nové prostory, nastávající maminky mezitím jezdily rodit do Valašského Meziříčí či jiných porodnic.
„Naše nemocnice dlouho usilovala o to, aby se porodnice přestěhovala, nebo vybudovala v lepších prostorech než byly ty původní v nejstarším pavilonu, který se kvůli statice nedal rekonstruovat. Krizová situace s olovem to nakonec urychlila,“ řekl předseda představenstva novojičínské nemocnice Tomáš Stejskal.
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Díky tomu mohou rodičky od tohoto týden využívat moderní prostory, které splňují parametry 21. století. „Ty původní už bohužel neodpovídaly kvalitě péče, kterou tady poskytujeme,“ podotkl Stejskal.
Příprava prostor nové porodnice, šestinedělí a novorozeneckého oddělení zahrnovala stavební a interiérové úpravy lůžkové části a porodních boxů. Lůžková část zahrnuje sedm pokojů, dva nadstandardní, tři jednolůžkové a dva dvoulůžkové.
Větší soukromí a klimatizace na pokojích
Kapacita se tak zmenšila. „Původně jsme měli čtrnáct lůžek, teď máme devět. To ale odpovídá tomu, že původní kapacita byla plánována na 900 porodů ročně. Teď je porodnost nižší, cílíme na 600 porodů ročně, tudíž kapacita bude dostatečná,“ vysvětlil Stejskal.
„Důležité je, že jsme získali zázemí, které lépe odpovídá potřebám současných rodiček a jejich dětí. Větší soukromí, vlastní sociální zařízení a klimatizace jsou praktické změny, které maminky ocení každý den,“ doplnil primář gynekologicko-porodnického oddělení Martin Trhlík.
I on si je vědom, že dosavadní zázemí už nesplňovalo současné požadavky. „Na našem oddělení umíme poskytnout vysokou kvalitu péče, takže maminky se u nás o své zdraví bát nemusí. Ale to, co jsme neuměli poskytnout, bylo sociální zázemí a kvalita prostor.,“ popsal Trhlík.
Součástí oddělení jsou dva porodní boxy, novorozenecká část pak zahrnuje dva vzájemně propojené boxy a samostatnou místnost vybavenou pro případnou resuscitaci novorozence. Nové uspořádání podporuje úzkou spolupráci porodnického a novorozeneckého týmu a návaznost péče o maminku i dítě.
Rychlost vzniku nové porodnice ocenil i Radek Neuwirth, předseda představenstva společnosti Agel, pod níž nemocnice patří. „Běžně když plánujeme nějakou rekonstrukci v nemocnici nebo přesun jednoho oddělení do jiných prostor, tak se bavíme o šesti až dvanácti měsíční přípravě. Tady se to celé stihlo za několik týdnů,“ řekl Neuwirth.
Následovat bude v příštím roce druhá etapa, jejímž cílem je vytvoření finálního zázemí porodnického oddělení včetně sekčního operačního sálu.
Zároveň vedení nemocnice řeší, co s nevhodnými prostorami ve čtvrtém patře původního pavilonu, kde se objevila zvýšená koncentrace olova v pitné vodě.
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V pavilonu nadále zůstává ještě oddělení gynekologie. „Celý pavilon jsme označili jako objekt, kde je nepitná voda. Udělali jsme tam technická opatření, tam, kde to bylo technicky možné jsme namontovali certifikované filtry, dodáváme tam balenou vodu a jsou tam pítka s barely,“ přiblížil Stejskal.
V budově pak budou vyměněny stupačky a rozvody vody, aby byl objekt z hlediska pitné vody bezpečný. „V okamžiku, kdy se nám to podaří, nastěhujeme gynekologii zpátky na původní patro. V prázdném patře, které zůstane po porodnici, bychom chtěli rozšířit naši odbornost o lůžka následné péče a o paliativní lůžka,“ nastínil plány nemocnice Stejskal.
Opravy by měl zaplatit Moravskoslezský kraj, který areál nemocnice vlastní a Agelu jej dlouhodobě pronajímá. Nyní však mezi oběma subjekty začala jednání o další budoucnosti nemocnice, kdy jednou z možností je prodej areálu Agelu.
„Obdrželi jsme od kraje informaci, že by s námi rád diskutoval o tom, zda-li nechce Agel celý objekt odkoupit. O této variantě teď jednáme. Vždycky se jedná o to, jaká je cena. Část budov není v úplně ideálním technickém stavu, jsou extrémně limitované na provozování zdravotní péče,“ uvedl Neuwirth.
Agel se už přitom podle jeho slov v průběhu letošního roku dohodl s krajem na právo výstavby nového pavilonu v areálu nemocnice. „Je to prakticky krok k tomu, abychom ty staré budovy mohli opustit do něčeho nového. Teď bude otázka, jak velkou budovu budeme projektovat. Zda-li bude mít takový rozsah, abychom všechny původní, ne úplně optimálně využitelné pracoviště a prostory úplně opustili. Anebo naopak některé věci odkoupíme od kraje, zrekonstruujeme a v tom případě ta přístavba bude možná menší,“ objasnil Neuwirth aktuální situaci.
Novojičínská nemocnice má podle něj obrovský potenciál, má velkou spádovou oblast, tedy i hodně pacientů. „Samozřejmě se díváme taky na předpoklady, jakým způsobem se bude vyvíjet struktura péče za dalších patnáct až dvacet let, abychom to, co chceme projektovat a rozvíjet, mělo logickou podstatu v rámci potřeb daného regionu,“ uzavřel Neuwirth.