S přesností lidského zápěstí, ale rychleji. V Ostravě spustili robotické operace

Martin Pjentak
  11:22
Až 350 operací ročně zvládne multioborový robotický operační sál, který ve středu slavnostně otevřela Městská nemocnice Ostrava. Výhod pro pacienty je hned několik - díky robotickému systému jsou operace přesnější, krevní ztráty při zákrocích minimální, rekonvalescence je kratší a méně bolestivá.

Prvním operatérem, který ve středu robotický systém Da Vinci využil, byl primář oddělení urologie Rostislav Kuldan.

„Díky preciznímu 3D zobrazení a díky ramenům, které mají flexibilní konce imitující lidské zápěstí, nám to umožňuje operovat s maximální přesností, a to i v místech, kde už laparoskopie má své limity,“ popsal Kuldan výhody z pohledu lékaře.

„Výhodou jsou nízké krevní ztráty, nízké riziko komplikací a rychlá rekonvalescence,“ říká primář urologie Rostislav Kuldan, který jako první robotický systém Da Vinci v ostravské Městské nemocnici vyzkoušel. (duben 2026)
Systém da Vinci je nejrozšířenější robotickou chirurgickou platformou na světě. V České republice je aktuálně instalováno 32 těchto systémů, které mají na kontě více než 55 tisíc robotických výkonů. (duben 2026)
Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou ostravští chirurgové, urologové, gynekologové i lékaři ORL operovat i v anatomicky složitých oblastech. (duben 2026)
Robotický sál vznikl rekonstrukcí bývalého oddělení ARO ve druhém patře pavilonu E4, které již nemocnice nevyužívala. (duben 2026)
Mnoho benefitů přináší systém také pacientům. „Jsou to nízké krevní ztráty, nízké riziko komplikací a rychlá rekonvalescence,“ ozřejmil Kuldan.

Výkony na sále jsou podle jeho slov o polovinu kratší, doba hospitalizace se zkracuje na třetinu. „Kromě urologie se na sále budou střídat další tři týmy – chirurgie, ORL a gynekologie,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Na investici ve výši 123,5 milionu korun se kromě Městské nemocnice Ostrava podílel také magistrát, který dal 47 milionů korun na stavební úpravy sálu.

U robotické operace nevadí, když se vám třesou ruce, líčí chirurg

Zdejší Da Vinci je už pátý v kraji, jde o jeho nejmodernější verzi. „Má nejnovější typ elektrokoagulace a má i integrovaný robotický stůl, který dokáže komunikovat se systémem, což ne všechny systémy Da Vinci umí,“ řekl František Tóth z firmy Synektik, jež operačního robota nemocnici dodala.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v brněnských Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných Jiří Novotný. Žalobkyně z Vrchního státního...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  13:22

Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci...

23. dubna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu...

23. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

23. dubna 2026  13:14

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

ilustrační snímek

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na...

23. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Kupujeme zajíce v pytli, říká firma o nádraží v Moldavě. Na ubytovnu ho proměnit nesmí

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Ještě letos se chce nový majitel pustit do základních oprav historického nádraží v Moldavě na Teplicku. Vlastníkem památky z druhé poloviny 19. století se skutečně stane firma Hotel Prince de Ligne...

23. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek

Čtyři roky byl Bohumil Šimek za hnutí ANO hejtmanem Jihomoravského kraje. Minulé volební období strávil v opozici a v krajské politice už působil značně unaveně, takže se nikdo příliš nedivil, když z...

23. dubna 2026  12:52

Výtvarná Litomyšl láká na díla Róny, Kintery, Švankmajera i zahraničních autorů

ilustrační snímek

Smetanova výtvarná Litomyšl letos přinese 15 výstavních projektů. Návštěvníci se seznámí s díly výtvarníka Krištofa Kintery, filmaře Jana Švankmajera, sochaře...

23. dubna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nájemná vražda manželky. Soud rozhoduje o muži, který si ji podle obžaloby objednal

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  12:39

Metry od tragédie. Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník záchranářů

Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník.

Neznámý dron ohrožoval ve středu odpoledne vrtulník, který se chystal vzlétnout z nemocnice v Liberci. Od stroje se pohyboval několik metrů. Šokovaní záchranáři hovoří o bezohlednosti nejvyššího...

23. dubna 2026  12:32

