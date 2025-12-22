Dejte si zdejší úžasný svařák a vyfoťte se ve Faunaparku.
Park bude pro vás otevřen od 10:00 do 14:00. Přijďte kdykoli v tomto čase. V okénku bistra bude na vás čekat nejen úsměv od Káji, Sylvy, Báry a Jany, ale hlavně svařák, různé druhy čajů, horká čokoláda a italská káva.
Kromě jiného vás čeká i faunaparkový vánoční foto koutek s vánoční tematikou pro vaše vánoční přání. Sdílejte své fotky na sociálních sítích a označte je hashtagem #faunaparkfm. Autor vylosované fotografie obdrží rodinného volňáska.
Vstupné dobrovolné bude využito na další rozvoj Faunaparku.
Prohlídka bude volná nekomentovaná. Dobře vychované pejsky tady rádi uvítají, na vodítku a pod stálým dohledem majitele.
Naplňte krmítka zobáním pro ptáčky. Do krmítka dosáhnou i ti nejmenší. Králičkům, husám a kačenkám přineste salát, kedluben, květák, zelí mrkev či jablíčka.
Parta místních pěti kočiček miluje kapsičky a kočičí konzervy. Ve Faunaparku mají dostatečné zásoby, a proto nenoste vlašské ořechy, kaštany a žaludy.