Deset tisíc za poslední tři roky. Lidí bez práce v Moravskoslezském kraji přibývá

Zatímco v roce 2022 se nezaměstnanost v regionu zastavila na míře 5,1 procenta a bez práce tehdy bylo 41 902 lidí, na konci prosince loňského roku to bylo už 6,6 procenta a ve statistikách figurovalo 52 200 čekatelů na práci.
„Ke konci prosince došlo v Moravskoslezském kraji k očekávanému každoročnímu nárůstu nezaměstnanosti, a to z důvodu ukončování sezonních prací, popřípadě pracovních poměrů na dobu určitou,“ přiblížil detaily posledního vývoje Petr Prokop, ředitel Krajské pobočky úřadu práce v Ostravě.
„Podíl nezaměstnaných osob v kraji v prosinci vzrostl na 6,6 procenta, což bylo meziročně o 0,8 procentního bodu více. Během prosince jsme také zaznamenali pokles nahlášených volných pracovních míst o 350. Na jedno volné pracovní místo tak připadalo více než devět uchazečů,“ dodal.
Nejvýrazněji se situace na trhu práce v kraji dál zhoršila právě během posledního roku. Zatímco v prosinci 2024 dosahoval podíl nezaměstnaných lidí 5,8 procenta a úřady práce tehdy evidovaly 47 168 uchazečů o zaměstnání, o rok později to bylo již zmiňovaných 6,6 procenta a počet lidí bez práce se zvýšil o 5 032 uchazečů o zaměstnání.
Situace při hledání práce se zhoršila především pro nejmladší a nejstarší uchazeče. Naopak lidí ve středním věku, kteří byli bez práce, meziročně ubylo.
Podíl uchazečů do 29 let na celkovém počtu nezaměstnaných vzrostl ke konci roku 2025 o 0,7 procentního bodu na 21 procent, o 0,3 procentního bodu vzrostl podíl uchazečů nad 50 let. Podíl lidí ve věku 30 až 49 let naopak klesl o jeden procentní bod na 38,6 procenta.
V porovnání s celostátním vývojem zůstává situace v Moravskoslezském kraji dlouhodobě výrazně horší.
Zatímco v celé České republice dosáhl ke konci prosince podíl nezaměstnaných lidí 4,8 procenta, v kraji to bylo 6,6 procenta. Spolu s Ústeckým krajem tak region nadále patří k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v zemi.
A lépe podle všeho hned tak nebude.
K dalšímu tlaku na trh práce má brzy přispět například útlum těžby černého uhlí. Společnost OKD už dříve potvrdila, že v souvislosti s ukončením těžby na Dole ČSM odejde jen v prvním čtvrtletí roku 2026 zhruba 900 zaměstnanců.
Částečně se propouštění v končící těžební firmě statistik dotklo už v závěru loňského roku, kdy z firmy odešly stovky kmenových zaměstnanců i pracovníků dodavatelských společností, například z ražeb a podobně.
Ne všechny zprávy ze strany zaměstnavatelů ale hovoří jen o propouštění. Navyšovat počet zaměstnanců chce třeba otická potravinářská společnost Semix Pluso, nabírat chtějí i další. Největší šanci mají technicky vzdělaní lidé.
Například společnost SFI Europe, vyrábějící tenkostěnné trubky pro automotive, plánuje v Ostravě postupně zaměstnat až 60 lidí.
„Zpočátku firma zaměstná zhruba 35 lidí, ale jakmile začne výroba, bude počet zaměstnanců postupně narůstat až na 60 lidí,“ upřesnila tempo nabírání mediální zástupkyně společnosti Natálie Sedláčková.