Přituhuje. V Moravskoslezském kraji přibylo za rok šest tisíc lidí bez práce

Úřad práce evidoval v kraji na konci srpna 55 940 uchazečů o zaměstnání. Proti červenci jich přibylo 991, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dokonce 5 922.
Podíl nezaměstnaných tak vzrostl na 7,1 procenta. V celé republice přitom srpnová nezaměstnanost stagnovala na pěti procentech.
„K srpnovému nárůstu nezaměstnanosti došlo již pátým rokem po sobě. Stále sice pozitivně působí sezonní práce, do evidence ale postupně přicházejí čerství absolventi škol,“ vysvětlil část důvodů nárůstu nezaměstnanosti ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
Hůře na tom je už jen Ústecký kraj se 7,3 procenta. Moravskoslezský kraj má navíc hned několik okresů mezi těmi s vůbec nejvyšší nezaměstnaností v zemi. Karviná s 10,6 procenta je v celorepublikovém žebříčku první, Bruntál s 8,4 procenta třetí a Ostrava se 7,8 procenta je na šestém místě.
Výrazně lepší je situace na Opavsku, kde podíl nezaměstnaných dosahoval 4,8 procenta, na Frýdecko-Místecku byl 4,9 procenta a na Novojičínsku 5,1 procenta.
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;Karvinsko má proti loňskému srpnu nezaměstnanost vyšší o 1,3 procentního bodu, Bruntálsko o 1,2 bodu. Jde současně o dva nejvyšší meziroční nárůsty mezi všemi okresy v České republice.
Jedním z faktorů, které se na růstu nezaměstnanosti v regionu a hlavně na Karvinsku podílejí, je postupný útlum OKD.
Firma, která ještě v lednu 2025 zaměstnávala zhruba 3 300 lidí, z toho více než 2 400 kmenových pracovníků, vstupovala po ukončení těžby do útlumové fáze přibližně s 800 zaměstnanci.
„Každý měsíc jich padesát až sedmdesát odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí,“ uvedl v květnu ředitel útlumu a závodní dolu OKD David Hájek.
Jen během srpna se na úřadech práce v Moravskoslezském kraji nově zaevidovalo 5 754 lidí. Z evidence naopak odešlo 4 767 uchazečů, z nichž 3 313 nastoupilo do zaměstnání. Počet lidí, kteří si práci našli, byl přitom o 510 vyšší než v červenci a o 471 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku.
Mladých bez práce také přibývá
Přibývá bohužel i mladých lidí bez práce. Na konci srpna evidoval úřad v kraji 2 167 mladistvých a absolventů škol všech stupňů vzdělání. Proti červenci jich bylo o 137 více, meziročně o 368.
„Na nárůst nezaměstnanosti reagujeme i projektem Outplacement, který pomáhá lidem ohroženým ztrátou práce kvůli organizačním nebo strukturálním změnám,“ připomněl Petr Prokop jednu z možností, jak stát s nezaměstnaností bojuje.
Současně s počtem nezaměstnaných v srpnu naštěstí vzrostla také nabídka práce.
Zaměstnavatelé v kraji prostřednictvím úřadu práce nabízeli 6 827 volných míst, o 197 více než v červenci a o 653 více než před rokem. Na jedno místo tak v průměru připadalo 8,2 uchazeče.
Situace je ale v jednotlivých okresech velmi rozdílná. Na Karvinsku připadalo na jedno nabízené místo 19,2 nezaměstnaného, což je vůbec nejvíce v celé republice, na Bruntálsku 10,9. Celostátní průměr přitom činil přibližně 3,8 uchazeče na jedno pracovní místo.
Podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci pobíralo na konci srpna 13 624 lidí, tedy 24,4 procenta všech nezaměstnaných v kraji.
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