Noc divadel v Ostravě nabídne prohlídky zákulisí i poctu Václavu Havlovi

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) v Ostravě připomene v programu Noci divadel 90. výročí narození dramatika, esejisty, politika a státníka Václava Havla. Návštěvníci se 28. března také exkluzivně podívají do prostor, kam diváci běžně nesmějí, tedy do sklepa, na půdu a do kamionu na převoz techniky a kulis. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
"Noc divadel bude mít podobu speciálních prohlídek v komplexu Divadla Jiřího Myrona. Ateliér pro divadelní vzdělávání přivede návštěvníky ze dvora do podzemí na havlovsky laděné happeningy," uvedla. Muzikálový soubor NDM představí nový muzikál Tomáše Vůjtka a Zdeňka Krále Tak se nám stalo... v režii Gabriely Petrákové. Diváci projdou i místy, kde se nový muzikál zkouší, a připraveny budou ukázky včetně videoklipů k muzikálu.
Součástí zážitkových prohlídek bude i kamion pro převoz rekvizit a návštěva podkrovní muzikálové zkušebny, odkud orchestr doprovází živě některé z velkých muzikálových titulů.
Své představení bude připravovat i 18 mladých tvůrců, kteří se přihlásili na výzvu divadla. Pod vedením čtyřčlenného lektorského týmu během dne připraví autorskou expozici a performanci na havlovská témata pod názvem Prostor Havel. Návštěvníci v malých skupinách pak večer uvidí výsledky jejich tvůrčí práce," řekla lektorka Ateliéru NDM Tereza Strmiska.
Zájem o prohlídky je velký. "Všechna místa zmizela během několika dnů, šance je pouze pro náhradníky," řekla Swiderová. Dodala, že NDM nabízí zájemcům prohlídky i mimo Noc divadel. Zájemci mohou navštívit divadelní sály i dílny, kde se vyrábějí dekorace pro inscenace.