Noc kostelů v ostravsko-opavské diecézi nabízí program ve 151 svatostáncích

Do páteční Noci kostelů se v ostravsko-opavské diecézi, která zahrnuje Moravskoslezský kraj a část Jesenicka, zapojí 151 kostelů, kaplí a modliteben. Nejvíce jich bude v Ostravě, kde v katedrále Božského Spasitele akce v podvečer oficiálně začne modlitbou za město. Zároveň se chystá vernisáž výstavy Můj život v církvi, která vznikla u příležitosti 30. výročí fungování diecéze. Vypráví 11 příběhů lidí, kteří žijí na pomezí Moravy a Slezska a aktivně se podílejí na životě církve. ČTK to sdělil mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
"Noc kostelů je unikátní mnoha zážitkovými programy, které připravují místní komunity. I v letošním roce máme několik novinek, například kostel Narození svatého Jana Křtitele v Neplachovicích u Opavy nebo duchovní centrum v Těrlicku," řekla koordinátorka Noci kostelů v ostravsko-opavské diecézi Adéla Pánek Hudečková.
Například v Karviné si zájemci budou tradičně moci prohlédnou takzvaný Šikmý kostel svatého Petra z Alkantary, který se nyní opravuje. O jeho prohlídky bývá každoročně velký zájem, návštěvníkům bude otevřen od 18:00 do 22:00. Duchovní centrum Nejsvětější Trojice v Těrlicku na Karvinsku, které se k akci nově připojilo, láká na kytarový koncert, film o Madoně z Těrlicka nebo posezení na terase s výhledem na Lysou horu.
Ve Frýdku-Místku zájemci mohou zamířit do nově opravené baziliky Navštívení Panny Marie nebo do dřevěných kostelů v Gutech, Řepištích, Bystřici nebo Sedlištích. "Z okresu Opava přichází další novinka letošní Noci kostelů, a to program v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Neplachovicích. V pestrém programu vynikají pěvecká vystoupení Collegium Bonum nebo prohlídka Ze zákoutí kostela aneb co se jen tak nevidí. Program bude připraven také pro děti," řekl Elbel. Dodal, že například v opavském kostele svatého Vojtěch je program inspirován nedávnou krádeží lebky svaté Zdislavy a jeho součástí tak bude přednáška o relikviích světců v Opavě.
Podrobný program jednotlivých kostelů lze najít na webových stránkách. V kostelích se chystají například vernisáže, přednášky, komentované prohlídky, ale i ochutnávky mešního vína, medoviny nebo různorodý kulturní program a akce pro děti.