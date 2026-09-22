Noc vědy v Ostravě nabídne program o komunikaci, otevřou se zajímavá pracoviště

Přednášky, komentované ukázky či tvůrčí dílny nabídne páteční Noc vědy v Ostravě, do níž se kromě univerzit zapojí i další instituce. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na většině míst bude Noc vědy od 17:00 do 22:00, vstup na akci je bezplatný. Novinářům to sdělila koordinátorka za Moravskoslezský kraj Petra Čubíková.
"V Ostravě spojí síly celkem sedm institucí, z nichž každá si pro návštěvníky připravila jedinečný program. Veřejnosti se během Noci vědy naskytne příležitost prozkoumat unikátní místa i běžně nedostupné laboratoře napříč Ostravou," řekla Čubíková.
Ostravská univerzita představí matematiku jako nástroj tajné komunikace, šifrování a špionáže. Program se zaměří i na dezinformace nebo ukáže, jak bezpečně sdělit závažnou zprávu. Návštěvníci budou moci zavítat i do cvičné nemocnice, kde pro ně budou připraveny různorodé aktvity. Své brány otevře také nové vědecko-výzkumné centrum LERCO, kde si lidé budou moci prohlédnout mimo jiné laboratoře, ve kterých se rozbíhá biochemický výzkum.
"Bohatý program nabídne také VŠB – Technická univerzita Ostrava, která v porubském kampusu nechá návštěvníky nahlédnout do laboratoří výzkumného centra CEET nebo je pozve na debatu o komunikaci vědy s vyvracečem mýtů Danielem Kortusem a popularizátorem vědy Oldřichem Motykou," uvedla Čubíková. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická zase představí specialisty z urgentního příjmu i z psychiatrie.
"Noc vědy spojila síly s Mapy.com. Díky tomuto propojení lidé snadno najdou nejen samotná místa konání, ale i konkrétní aktivity jednotlivých institucí. Velkým pomocníkem je ale také web. V rámci Ostravy je na něm k nalezení necelých 200 programových položek, které je možné si pohodlně předem vybrat. Některá místa vyžadují z důvodu omezené kapacity rezervaci," doplnila Čubíková.
V České republice se Noc vědy koná od roku 2005, do letošního roku pod názvem Noc vědců. Organizují ji české univerzity, vědecké ústavy, hvězdárny a další instituce.