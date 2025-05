Železné cyklotrasy či nordic walking zvou k pohybu, muzejní noc za památkami a kulturou

Vyberete si nějakou z našeho výběru?

Železné cyklotrasy

Cyklistický festival, který je součástí česko-polského projektu Festival Železné cyklotrasy – cyklobrána do regionu, zavede o víkendy návštěvníky do Karviné, Petrovic u Karviné či polského Godówa, Jastrzębie-Zdróje a Zebrzydowic.

Lidé mohou jezdit po vyznačených trasách, čekají na ně ale i kulturní či sportovní aktivity. „V Karviné mohou návštěvníci využít stanoviště na Masarykově náměstí. Tady bude připraven pro malé i velké cyklokolotoč, překážková dráha, chybět nebudou ani Báječná kola nebo klauni,“ řekl projektový manažer festivalu Miroslav Kostroun.

„Z programu stojí za zmínku také například sobotní „Workshopy kola a malování“ v Jastrzębie-Zdróji, gurmánské speciality v Petrovicích u Karviné, ale i ukázky hasičské techniky v Godówě. V neděli pak pokračuje festival dalšími cyklojízdami, soutěžemi i kulturním programem na všech stanovištích,“ sdělila mluvčí Karviné Monika Danková.

Art of život

Hudební stage s line-upem lokálních i známějších interpretů, art zóna s živou tvorbou, výstavami a interaktivními instalacemi, design market s originálními výrobky a módou od lokálních tvůrců, workshopy, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet vlastní kreativitu, talk stage s hosty z oblasti umění, kultury a podnikání, gastro zóna s výběrem lokálních i světových chutí i chill zóna pro odpočinek, rozhovory a komunitní atmosféru – to vše nabídne víkendový festival Art of život.

Ten se koná v Záložně (bývalá banka Moravia, Palackého 133) ve Frýdku- Místku. „Festival Art of život je místo, kde se setkávají umění, hudba, design, gastronomie a místní kultura. Dáváme prostor lokálním talentům, aby představili svou tvorbu a spolu s vámi vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Věříme, že každá věková kategorie si na festivalu najde své,“ zvou pořadatelé.

Den města Štramberka

Pestrý program pro celou rodinu nabídne zítřejší Den města Štramberka. Od 11.00 odstartuje na náměstí řemeslným jarmarkem. O hudební doprovod se nejprve od 13.00 postará Jakub Jalůvka, o dvě hodiny vystoupí kapela Galia Brothers. V 18.00 začne hrát formace Hospodský bordel a ve 20.00 nastoupí kapela Ostopět.

Děti se mohou těšit na představení O Koblížkovi (14.00) a Jak mudrák Jozefus krávu prodal (17.00) v podání Divadla Milana Šťastného, jehož principál povede od 15.00 tvořivou dílnu zaměřenou na výrobu loutek. Rovněž pro děti bude od 14.00 do 18.00 připravena Šmoulí ulička plná nejrůznějších úkolů. Dospělí si mezitím mohou od 15.00 poslechnout přednášku o historii Vítkovických železáren nazvanou Železné katedrály. Programem návštěvníky provede moderátor Aleš Švondrk. (ova)

Nordic walking v Bruntále

První ze série čtyř závodů Českomoravského poháru Nordic Walking (Národní pohár) se zítra koná v Bruntále. Závody jsou vypsány pro věkové kategorie od nejmladších až po veterány. Centrem bruntálského závodu bude od 7 do 16 hodin hřiště Základní školy Amos v Cihelní ulici 6 (vstup z ulice Uhlířská).

Účastníci závodu na 10 km musí být v den konání závodu starší 16 let, mladší závodníci mohou absolvovat pouze závod na 5 km, děti do 8 let musí startovat v doprovodu zákonného zástupce. „Závodníci musí být vybaveni nordic walking holemi správné délky a závod absolvovat nordic walking technikou chůze. Před startem závodu je pro všechny závodníky povinná rozprava“ upozorňují organizátoři. Omezený počet nordic walking holí bude k zapůjčení za vratnou zálohu v centru závodu.

Igor Orozovič v kostele

Pop a šanson ve svém vystoupení zítra v 19 hodin v opavském kostele sv. Václava spojí známý herec Igor Orozovič v pořadu Když chlap svléká tmu. Člen činohry Národního divadla v roce 2021 úspěšně odstartoval sólovou hudební dráhu s autorským repertoárem, který se nezříká poezie s nadhledem, ale přimíchává i temnější tóny, testosteron, elektriku a erotiku. Jeho čtyřčlenná kapela koření jeho šansonově laděné písně prvky rocku, blues a soulu. Igora Orozoviče znají divadelní diváci třeba díky ikonickému muzikálu Davida Bowieho Lazarus, autorské černé životopisné komedii Bezruký Frantík či Kytici režisérské dvojice SKUTR, ale rovněž díky Cabaretu Calembour, který před lety spoluzaložil. Filmoví a televizní diváci jej znají například ze seriálů Polda, Devadesátky či filmů Jedině Tereza, Řekni to psem, Za vším hledej ženu či Přání k narozeninám.

Ostravská muzejní noc

„V sobotu 17. 5. se uskuteční šestnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám,“ uvádějí pořadatelé. „Těšíme se na vás v muzeích, galeriích, technických památkách, klubech, umělecké škole, rádiu, televizi i radnicích. Ani letos se vstupné neplatí a autobusy muzejních linek můžete k přepravě využít zdarma.“

Tématem letošního ročníku jsou Signály. Program najdete na stránkách Ostravské muzejní noci.