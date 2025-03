Poslední slib státu Hyundai, stavba křižovatky u Nošovic se přiblížila

„Stavba mimoúrovňové křižovatky se po vypořádání s odvoláním může nově pyšnit pravomocným územním rozhodnutím,“ informovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na sociálních sítích o průlomu v přípravách přímého propojení nošovické průmyslové zóny s dálnicí D48.

Na tento posun se čekalo patnáct let. Už v době, kdy se rozhodovalo o umístění továrny Hyundai v Nošovicích, totiž stát slíbil vybudování potřebné infrastruktury včetně rychlé dopravy na Slovensko, a s tím souvisejícího přímého napojení nošovické průmyslové zóny na dálnici D48.

Zatímco většina těchto slibů byla splněna, stavba klíčové křižovatky byla dosud stále odkládána.

„Je to velice dobrá zpráva. Některé nákladní automobily totiž nyní objíždějí zónu i přes Nošovice. Měřili jsme si to a přes obec najíždí do zóny 8 800 vozidel,“ přivítal posun v přípravách starosta Nošovic Jiří Myšinský.

„Stavba křižovatky by život v Nošovicích určitě ulehčila, veškerá nákladní doprava by následně najížděla do zóny zadem, přes novou křižovatku,“ upozornil starosta.

Připravovaná mimoúrovňová křižovatka by měla nejen odlehčit dopravě v Nošovicích, ale také zlepšit přístup do průmyslové zóny, zejména pro nákladní dopravu. V současnosti totiž všechna vozidla musí do zóny jezdit přes poměrně úzké kruhové objezdy.

„Máme radost, že se míří do po tolika letech podařilo schválit územní rozhodnutí. Nyní je na ŘSD pokračovat s přípravou dokumentace pro stavební řízení, samotným stavebním řízením a dokončením výkupu pozemků,“ konstatoval Jan Rodek, mluvčí nošovické automobilky Hyundai.

I přes získání územního rozhodnutí se stavět hned tak podle všeho ale nezačne. „Musí se počkat, jestli to nikdo nenapadne u soudu, ale snad zvítězí zdravý rozum,“ poznamenal nošovický starosta Myšinský k rozhodnutí krajského úřadu, které stavbu odblokovalo.

Následovat budou výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci projektu. „S tamními majiteli jednáme. Nechtějí prodávat, chtějí parcely směnit. Místo současných pozemků chtějí pozemek v průmyslové zóně. Takže bude záležet na kraji, jak se s nimi domluví, snad to vyjde,“ dodal starosta.

Varování pro Dolní Lutyni

Při výstavbě nošovické průmyslové zóny bylo podle něj hlavní chybou, že se nejdříve nepostavila infrastruktura a až pak samotná zóna.

„Na to by měli pamatovat i v Dolní Lutyni a tlačit na to, aby se tam podobná věc neopakovala,“ varoval Jiří Myšinský svého kolegu z Dolní Lutyně na Karvinsku, kde se nyní jedná o možné stavbě zóny pro gigafactory.

Z původních slibů vlády vypadla stavba osobního nádraží v rámci zóny. To se nestavělo proto, že neprošla elektrifikace trati mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.

Přípravy na stavbu křižovatky byly obnoveny v roce 2020 po společné žádosti obce a společnosti Hyundai.

„Řízení původně zastavily protesty ekologů. Obnoveno bylo v roce 2020, kdy jsme o to spolu s Hyundai požádali. Tím se to odšpuntovalo a konečně posunulo dál,“ uvedl Myšinský. Pro stavbu platí EIA prodloužená do roku 2028, moc času proto pro její zahájení nezbývá.