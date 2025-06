Takto by měla vypadat ostravská čtvrť Žofinka podle jednoho z vítězných návrhů, který je dílem dánské kanceláře ADEPT, jež spolupracovala s českými studii atelier.tečka, VEN.KU architekti, ohboi a VECTURA Pardubice. | foto: Pod Žofinkou s.r.o.

I proto investoři musejí rozhodovat rychle. „Obě vítězné firmy nám nyní prezentují své nabídky. Ty mají ukázat, jak jsou schopni realizovat své plány, za jakých podmínek by mohli projekty provádět. Na základě těchto nabídek jednoho z nich vybereme,“ vysvětlil nejbližší chystané kroky Tomáš Laštovka, předseda představenstva společnosti Pod Žofinkou Holding, která stavbu poblíž někdejší stejnojmenné ostravské huti chystá.

„Byla to, i v rámci Evropy, nadstandardní soutěž. Zadání nebylo vůbec jednoduché, vyžadovalo velké zkušenosti i mezioborový přístup. Mohli jsme vybírat z mnoha kvalitních týmů, nakonec uspěly dva, jejich návrhy ukázaly, že Žofinka může být nejen atraktivní pro obyvatele, ale i přínosem pro své okolí,“ uvedl předseda soutěžní poroty Filip Tittl.

Huť Žofie (1873–1972) v centru Ostravy.

Soutěž, která měla rozhodnout o podobě nové čtvrti, začala loni v létě formou soutěžního workshopu. Přihlásilo se do ní 29 týmů z celé Evropy, do druhého kola postoupily tři. Porotu tvořili architekti, urbanisté a odborníci na krajinu, byli v ní i zástupci města.

Ve hře tedy zůstávají dva úspěšné týmy – dánská kancelář ADEPT a český ateliér Pavel Hnilička Architects+Planners. „Oba návrhy mají podobný urbanistický přístup a kvalitu. Rozhodne schopnost realizace, sestavení týmu a nabídková cena,“ uvedl Laštovka. „Vybráno chceme mít do měsíce, abychom mohli začít připravovat vlastní stavbu.“

Stavět se má až 20 let

První etapa má podle Laštovky přinést zhruba 300 bytů. Stavebně by měla začít v září příštího roku a dokončena má být za dva a půl roku.

Celá čtvrť by pak měla vznikat v několika etapách, poslední by mohla být dokončena přibližně za 20 let. Podle aktuálního plánu má být zhruba 60 procent bytů určeno k prodeji, zbytek k pronájmu.

Cílová prodejní cena bytu je podle Tomáše Laštovky přibližně 94 tisíc korun za metr čtvereční, nájem za byt 2+kk nemá překročit 15 tisíc korun měsíčně. „Ale neberte mě dneska za slovo. Byty půjdou do nabídky za rok a předávat se začnou za dva a půl roku. Vzhledem k inflaci se ceny mohou vyvíjet,“ upřesnil předseda představenstva.

Kromě bytů se v rámci čtvrti počítá i se základní občanskou vybaveností, včetně třeba školy. Její stavba se ale plánuje až v dalších fázích. „Pro stavbu školy je potřeba, aby už existovalo alespoň 700 bytů. Ještě zvažujeme, zda bude škola soukromá, nebo budeme spolupracovat třeba s městem,“ dokončil Tomáš Laštovka.

Místo brownfieldu nové bydlení

Čtvrť vznikne v místě nevyužívaného brownfieldu Pod Žofinkou. Vedení města těší, že se plány neomezují jen na výstavbu bytových domů, ale že je celé území řešeno komplexně. Kromě potřebné občanské vybavenosti zde nebudou scházet nové parky a promenády, které celé území propojí s řekou Ostravicí.

„Řešené území je jen jednou z částí celé proměny, která zahrnuje území od Černé louky, přes Novou Karolinu, Žofinku až po Dolní oblast Vítkovic. Toto území bude propojeno novou městskou třídou v délce 1,6 km, pracovně nazývanou ‚jedna míle‘, propojující jižní město s centrální částí města, včetně cyklodopravy a bezbariérových přístupů pro pěší s důrazem na vytvoření kvalitního veřejného prostoru,“ objasnil ostravský primátor Jan Dohnal.