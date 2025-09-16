Byty, zeleň i škola. Čtvrť Žofinka na místě bývalé haldy začnou stavět příští rok

První část nové ostravské čtvrti Žofinka, která se má stavět na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti, začne vznikat příští rok na podzim. Budovat se bude podle návrhu dánského studia Adept, které vyhrálo architektonickou soutěž. S podobou budoucí zástavby se nyní veřejnost může seznámit na panelové výstavě ve vnitrobloku objektu Nová Karolina Park, která bude přístupná do 6. října.
V Ostravě vznikne nová městská čtvrť Žofinka podle návrhu dánského studia Adept. | foto: Vizualizace: studio ADEPT.

Za projektem čtvrti, která má vzniknout na nevyužívaném brownfieldu mezi centrem města, řekou Ostravicí a Dolní oblastí Vítkovice, stojí společnost Pod Žofinkou Holding, která byla rovněž zadavatelem architektonické soutěže. Jejím cílem bylo najít odpovídající urbanistické řešení a citlivě začlenit novou čtvrt do organismu města.

„Hledali jsme řešení, které zohlední charakter území, význam lokality pro město i potřeby jeho obyvatel. Nová čtvrť by kromě bytů měla obyvatelům nabídnout také školu, zeleň, kvalitní architekturu a prostory pro sousedský život. Součástí návrhů je rovněž dopravní infrastruktura s napojením na síť městské hromadné dopravy a s rozvojem pěších a cyklistických tras,“ uvedl člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding Tomáš Laštovka.

V Ostravě vznikne nová městská čtvrť Žofinka podle návrhu dánského studia Adept.

Architektonické soutěže se účastnily české i zahraniční ateliéry. Do prvního kola prošlo sedm návrhů, do druhého pak postoupily tři. Na začátku června společnost vyhlásila výsledky urbanisticko-architektonické soutěže, v níž uspěly dva návrhy.

S oběma vítězi dále jednala, nakonec se rozhodla pro dánské studio architektury a urbanismu Adept, které svůj návrh do soutěže přihlásilo společně s českými partnery ohboi, atelier.tečka, VEN.KU architekti, Vectura Pardubice a Afry. Podle Laštovky bylo studio Adept nakonec vybráno, protože prokázalo velkou míru flexibility.

První část ostravské čtvrti Žofinka už má jasnou podobu, navrhli ji Dánové

První část, s jejíž výstavbou se začne v příštím roce, zahrnuje zhruba 340 bytů a základní infrastrukturu. Náklady by se měly pohybovat okolo miliardy korun. Architekt Martin Laursen řekl, že cílem jejich projektu bylo propojit město a přírodu.

Rozdělen je do tří částí. První je nazvaná Živá Žofinka, která by měla být zeleným středem nové čtvrti, druhá je pojmenovaná Propojená Žofinka a zahrnuje infrastrukturu a třetí Pestrá Žofinka, která kromě bytů počítá i s dalším zázemím, jako jsou obchody či kanceláře.

„Komunikace s obyvateli města je pro nás nesmírně důležitá. Velmi si vážíme toho, že se měla možnost zapojit už během architektonické soutěže. Názory lidí patří u podobných projektů mezi klíčové faktory, které ve své práci vždy zohledňujeme, a v tomto případě to platí obzvlášť,“ doplnil Laursen.

Čtvrť se má postupně budovat zhruba 20 let. Brownfield Žofinka má rozlohu přibližně 20 hektarů.

