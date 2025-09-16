Za projektem čtvrti, která má vzniknout na nevyužívaném brownfieldu mezi centrem města, řekou Ostravicí a Dolní oblastí Vítkovice, stojí společnost Pod Žofinkou Holding, která byla rovněž zadavatelem architektonické soutěže. Jejím cílem bylo najít odpovídající urbanistické řešení a citlivě začlenit novou čtvrt do organismu města.
„Hledali jsme řešení, které zohlední charakter území, význam lokality pro město i potřeby jeho obyvatel. Nová čtvrť by kromě bytů měla obyvatelům nabídnout také školu, zeleň, kvalitní architekturu a prostory pro sousedský život. Součástí návrhů je rovněž dopravní infrastruktura s napojením na síť městské hromadné dopravy a s rozvojem pěších a cyklistických tras,“ uvedl člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding Tomáš Laštovka.
Architektonické soutěže se účastnily české i zahraniční ateliéry. Do prvního kola prošlo sedm návrhů, do druhého pak postoupily tři. Na začátku června společnost vyhlásila výsledky urbanisticko-architektonické soutěže, v níž uspěly dva návrhy.
S oběma vítězi dále jednala, nakonec se rozhodla pro dánské studio architektury a urbanismu Adept, které svůj návrh do soutěže přihlásilo společně s českými partnery ohboi, atelier.tečka, VEN.KU architekti, Vectura Pardubice a Afry. Podle Laštovky bylo studio Adept nakonec vybráno, protože prokázalo velkou míru flexibility.
První část ostravské čtvrti Žofinka už má jasnou podobu, navrhli ji Dánové
První část, s jejíž výstavbou se začne v příštím roce, zahrnuje zhruba 340 bytů a základní infrastrukturu. Náklady by se měly pohybovat okolo miliardy korun. Architekt Martin Laursen řekl, že cílem jejich projektu bylo propojit město a přírodu.
Rozdělen je do tří částí. První je nazvaná Živá Žofinka, která by měla být zeleným středem nové čtvrti, druhá je pojmenovaná Propojená Žofinka a zahrnuje infrastrukturu a třetí Pestrá Žofinka, která kromě bytů počítá i s dalším zázemím, jako jsou obchody či kanceláře.
„Komunikace s obyvateli města je pro nás nesmírně důležitá. Velmi si vážíme toho, že se měla možnost zapojit už během architektonické soutěže. Názory lidí patří u podobných projektů mezi klíčové faktory, které ve své práci vždy zohledňujeme, a v tomto případě to platí obzvlášť,“ doplnil Laursen.
Čtvrť se má postupně budovat zhruba 20 let. Brownfield Žofinka má rozlohu přibližně 20 hektarů.