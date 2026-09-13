Nová cyklostezka za bezmála pět milionů korun propojila Opavu s Oldřišovem

Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou-Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý zhruba dva kilometry navazuje na první část stezky dlouhou 1497 metrů, která je v provozu od roku 2019. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný. Celkem si projekt vyžádal investici okolo pěti milionů korun.
"Město mělo v plánu začít cyklostezku, jejíž projektovou přípravu mimo jiné podpořil Moravskoslezský kraj, stavět už v loňském roce. Po devastujících povodních v roce 2024 však bylo nutné plány přehodnotit a realizaci jsme posunuli do letošního roku," uvedl opavský radní pro dopravu Petr Popadinec (ANO). Dodal, že nový úsek cyklistům umožní z Oldřišova pokračovat do Hněvošic, Sudic a případně i do Polska.
Nový úsek je určen cyklistům i pěším. V Opavě začíná u Ratibořské ulice a podjezdem pod severním obchvatem pokračuje do polí. Tři metry široká stezka vede částečně po bývalé polní úvozové cestě, jejíž povrch tvoří asfaltový beton. Část trasy využívá stávající účelovou komunikaci. "Celkové náklady na stavbu včetně nezbytného kácení dřevin dosáhly 4,85 milionu korun včetně DPH. Moravskoslezský kraj na projekt přispěl částkou 2,27 milionu korun," řekl Konečný.