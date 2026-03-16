Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Autor: ČTK, jen
  14:22aktualizováno  14:22
Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém případě musel některý z provozů odstavit.
Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie Tameh Czech. Snaží se tak vyřešit krizi obou podniků, které jsou ekonomicky i technologicky provázané. Na fotografii je areál hutě. (25. února 2024) | foto: ČTK

Podnik byl v minulých letech v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.

„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování. V souvislosti s těmito změnami se v průběhu letošního roku počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností,“ uvedl mluvčí firmy Ivo Štěrba.

Zkrachovalou ostravskou huť převzala firma exministra. Plánuje výrobu i propouštění

Na chystané propouštění upozornila jako první Česká televize.

Podnik donedávna fungoval pod názvem Liberty, majitelem byl britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta, před dvěma a půl lety se ale dostal do finančních potíží a v červnu roku 2024 na sebe podal insolvenční návrh.

Loni v říjnu převzala zkrachovalou huť společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny. Ten slíbil, že podnik bude pokračovat ve výrobě, ale připustil, že se nevyhne dalšímu propouštění.

Zároveň tehdy nový majitel a odbory dohodli kolektivní smlouvu platnou do roku 2028, s tím, že zaměstnancům vzrostou mzdy o dva tisíce korun. Nový majitel hodlá do výroby investovat desítky miliard korun, nevylučuje ani výstavbu elektrické vysoké pece.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

