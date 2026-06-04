Nová instalace Řeč očí v Ostravě nahradí kovovou plastiku Rounded

Autor: ČTK
  14:35aktualizováno  14:35
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pátý ročník výstavy Socha!!! v Ostravě představí instalaci Řeč očí sochaře Tomáše Dolejšího. V Komenského sadech po roce nahradí kovovou plastiku Rounded od Jana Dostála. Dlouhodobou výstavu, která každý rok uvede ve veřejném prostoru jedno dílo, pořádá ostravské Centrum kultury a vzdělávání. ČTK to řekla jeho mluvčí Petra Špornová.

"Další umělecké dílo už popáté vstoupí do venkovního veřejného prostoru Ostravy a pomyslně překročí práh naší galerie ve Vile Hanse Ulricha. Výtvarná díla tak mohou lidi oslovovat přímo v prostředí, ve kterém se běžně pohybují," řekla ředitelka centra Marcela Mrózková.

Téměř 2,5 metru vysoké dílo Řeč očí je z ocelového plechu a pracuje s motivem pohledu jako univerzální řeči beze slov. Karlovarský sochař Dolejš, který se věnuje Steel Artu, tvoří sochy od detailních objektů až po nadživotní instalace a pracuje s kontrasty. Materiál nechává záměrně zrezavět nebo ho lakuje, čímž mu dává nový výraz. Inspiraci nachází v lidských tvarech, pohybu i každodenních předmětech, které přetváří v umělecké objekty.

Socha Řeč očí bude u Nové radnice v Komenského sadech v průhledu z ulice Horova a lávky na Kamenec. Vystavená bude do 5. června příštího roku.

Předchozí ročníky výstav v Komenského sadech v minulosti představily díla Michala Trpáka, Andreje Margoče, Lukáše Raise, Vojtěcha Trochy nebo Jaroslava Róny. Sochy s rozmanitou tematikou byly z různých materiálů, například betonu, kovu, hlíny, dřeva, skla i oceli.

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