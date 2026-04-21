Nová Osmička přivítá návštěvníky koncertem Nohavici a letním kinem

Nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička, který vzniká v budovách bývalé Přádelny bratří Neumannů ve Frýdku-Místku, se návštěvníkům otevře 1. května. Ještě do konce roku tam provozovatelé chystají více než 280 akcí. Vystoupí tam například Jaromír Nohavica, David Koller či Ivan Mládek. Konat se tam ale budou i lekce jógy, besedy, vystoupení komiků či letní ples pod širým nebem. ČTK to řekla za provozovatele Denisa Cingelová.
"Hned od prvního dne Nová Osmička předvede, co všechno dokáže. První květnový den se návštěvníci dočkají velkého koncertu, přednášek, představení pro děti, tanečního DJ setu i sportovních aktivit," uvedla. Vystoupí například Jan Smigmator se svým bigbandem, se kterým vystupoval jako první český jazzový a swingový zpěvák v legendární newyorské Carnegie Hall, dále komička Adéla Elbel nebo stálice tanečních parketů DJ Lucca. Akce bude zdarma.
Během roku prostor nabídne pestrou škálu dostupných aktivit, od kulturních akcí, workshopů a přednášek až po prostor pro komunitní iniciativy, vzdělávání a společnou kreativní tvorbu. Vznikne tam i Dobrodružné hřiště, které pod vedením zkušeného lektora umožní dětem kreativní hru zaměřenou za rozvoj manuální zručnosti a týmové práce.
"Naším cílem bylo vytvořit místo, které bude živé, otevřené a bude přirozeně spojovat lidi. Věříme, že Nová Osmička se stane důležitým centrem komunitního dění ve městě i kraji," řekl nový majitel areálu, Kamil Rudolf, který stojí například i za festivalem Beats for Love.
Osmička bude otevřena od května do září. Hned druhý den po otevření čeká návštěvníky koncert Jaromíra Nohavici pod širým nebem. První květnovou nedělí začnou také pravidelná promítání letního kina. Areál se zaměří nejen na kulturu, kromě pravidelných sportovních workshopů a lekcí jógy se mohou návštěvníci přidat i ke komunitním běhům.
Program Nové Osmičky přinese v sezoně 2026 i vystoupení předních českých kapel, performerů i DJs. Ve spolupráci s Beats for Love dorazí do Frýdku-Místku také několik zahraničních umělců pod hlavičkou Beats for Love Experience.