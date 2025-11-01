Ostrava po půl století renovuje ručičky hodin na radniční věži. Opět budou svítit

Po zhruba půl století se odborníci z ostravské firmy pustili do renovace ručiček z hodin na věži ostravské Nové radnice. V poslední době totiž na nejvyšší tuzemské radniční věži nefungovalo osvětlení ručiček. Oprava je hodně náročná.
Opravy ručiček na věži Nové radnice v Ostravě jsou velmi náročné. (31. října 2025) | foto: Lukáš Kaboň, Magistrát města Ostravy

Věž Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě
Ručičky hodin bylo nutné demontovat, odstranit z nich starý nátěr a nanést nový. „Následně jsou ručičky opatřeny novými držáky na neony. Poté se na věž vracejí a dostanou neony nové. Při té příležitosti jsme přistoupili k zevrubnější kontrole hodinových strojků za ručičkami,“ uvedl Martin Bachan, jednatel společnosti Impuls-B, která se o hodiny na věži Nové radnice stará.

Hodiny se čtyřmi ciferníky o průměru 3,5 metru váží zhruba půl tuny. „Při samotném zahájení obnovy části hodin jsme nejprve na zadní číselníkovou stranu ve směru od řeky Ostravice nasadili jeden pár zhruba dvoumetrových hodinových ručiček a seřídili je do správné pozice,“ popsal Bachan.

Dodal, že velká ručička váží 28 kilogramů a malá o čtyři kilogramy méně.

Obdobnou úpravu na hodinách ostravské radnice více než půl století nikdo neprováděl. „Takže jsme netušili, jaký čas budeme k celé revitalizaci celkem potřebovat,“ řekl Bachan.

Podobně velké hodiny s neony jsou podle něj v Česku už jen na věži hlavního nádraží v Hradci Králové.

Ostravská Nová radnice bude kulturní památkou. Je největší radnicí v zemi

Ostravský archivář Jozef Šerka k věžním hodinám radnice postavené před 95 lety přidal historické souvislosti: „V původní soutěži, kterou vypsala městská rada v roce 1930, vyhrála brněnská firma Jan Antel. Její majitel však nečekaně zemřel, proto musela být vypsána soutěž nová, v níž uspěla pražská firma Jednotný čas z Karlína s nabídkou elektrických hodin,“ popsal Šerka. K těmto hodinám byly pořízeny dva bicí zvony od brněnské firmy Manoušek.

Po uvedení do provozu byl v noci problém s viditelností ciferníku, muselo pak dojít k úpravě osvětlení hodin. Z dalšího nalezeného článku v dobovém tisku lze soudit, že původní elektrické hodiny začaly mít po čtyřiceti letech problémy s chodem a přesností, proto musely být v roce 1976 nahrazeny hodinami novými.

Ty již nebyly elektrické, nýbrž mechanické, se závažím. Zároveň byly měněny i ručičky, které byly již zkorodované. Při této příležitosti se hovoří už jen o jednom zvonu.

„Další článek z roku 1985 svědčí o skutečnosti, že hodiny ani po zmíněné repasi nefungovaly moc dobře. Zjevně i tyto mechanické hodiny byly nahrazeny opět elektronickými, jejichž obnova nyní probíhá,“ doplnili archivář Jozef Šerka s magistrátní mluvčí Gabrielou Pokornou.

Budova Nové radnice stojí na Prokešově náměstí v centru Ostravy a patří mezi nejznámější stavby ve městě.









