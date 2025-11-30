Všechny tři akce podpořili moravskoslezský hejtman Josef Bělica a ostravský primátor Jan Dohnal podpisy dokumentů o vzájemné spolupráci.
„Obě stavby jsou nesmírně důležité, rozvoj sportovní infrastruktury je jedna z klíčových priorit vedení kraje,“ řekl Josefa Bělica s tím, že je dlouhé roky velký fanoušek Baníku. „A ten patří zpátky na Slezskou.“
Ostrava plánuje sportovní halu za 800 milionů, legendární Tatran půjde k zemi
Primátor Dohnal dodal, že jde o naprosto klíčové stavby pro Ostravu i Moravskoslezský kraj. „Hala pro míčové sporty má zpoždění, ale věřím, že ji na podzim následujícího roku začneme stavět,“ řekl.
Aréna má přijít na 800 milionů korun až jednu miliardu, přičemž zástupci kraje se zavázali přispět sto miliony korun.
„K tomu máme příslib státní dotace z Národní sportovní agentury ve výši tří set milionů korun,“ uvedl primátor. Zbytek půjde z rozpočtu města. „Stavba se bude prolínat rozpočty tří let, což by město mělo zvládnout,“ doplnil Dohnal.
Nynější odhadovaná cena Nových Bazalů je 2,5 miliardy korun, z krajského rozpočtu na ně půjde 250 milionů korun. „Je potěšitelné, že i zástupci kraje vnímají, že Nové Bazaly jsou potřebné. Jsme ale teprve na začátku, začínáme je projektovat,“ uvedl primátor Dohnal.
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu
Pokud jde o placení stavby, měli by pomoci národní a evropské dotační tituly. „Ale úplně do detailů zatím jít nemůžeme,“ upozornil Jan Dohnal. „Stavíme domovský stadion pro Baník, ale předpokládáme, že na něm bude hrát i reprezentace, že to bude jakési další národní fotbalové centrum.“
Nejprestižnější beachvolejbalový turnaj světové série se v Ostravě koná od roku 2018. A pod vyhaslými vysokými pecemi bude nejméně v následujících třech letech. Termín příštího ročníku zatím není potvrzený, ale měl by být jako obvykle na přelomu května a června.
„Je to jedna z největších akcí, která se v tomto směru koná nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice, takže její podpora mi přijde zcela přirozená,“ uvedl hejtman Bělica.
Ocel, písek, potlesk a komplimenty. Plážový volejbal v Ostravě je stále hit
„V beachvolejbalové světové sérii žádný větší turnaj být nemůže,“ konstatoval Jan Dohnal.
Rozpočet turnaje je kolem 40 milionů korun, přičemž ročně kraj přispěje částkou 5,5 milionu korun a město šesti miliony.
„To, že tady turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro bude až do roku 2028, tedy do konce dalšího olympijského cyklu, je ohromná pocta,“ řekl ředitel turnaje Martin Duka. „Podpora kraje a města je pro nás závazek, protože jsme pořádáním této akce nasadili laťku vysoko. “
O tom svědčí hodnocení Mezinárodní volejbalové federace FIVB, v němž se ostravský turnaj pravidelně objevuje mezi třemi nejlepšími na světě.