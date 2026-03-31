Nové centrum v Bohumíně bude pomáhat dětem s rizikem duševního onemocnění

V Bohumíně na Karvinsku zahajuje provoz nové Centrum duševního zdraví Bezpečný růst, které bude pomáhat dětem a dospívajícím s rizikem rozvoje duševního onemocnění. Jde o první specializované zařízení tohoto typu na Karvinsku. Jeho vznik je reakcí na nedostatek odborné péče pro děti, které se potýkají s psychickými obtížemi. Novinářům to dnes sdělila Jana Končítková, mluvčí radnice v Bohumíně, který se na vzniku centra podílel s Orlovou a Karvinou.
Otevření se účastnil i premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že duševní zdraví je jednou z priorit vlády ve zdravotnictví. "Bylo to tak, i když jsme byli ve vládě do roku 2021. V minulosti jsme otevřeli 25 takových center. Nyní plánujeme otevření 27 dalších," řekl s tím, že projekty se budou financovat z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, kde na ně vyčlenili 180 milionů korun.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) dodal, že bohumínské centrum z 80 procent financoval právě jeho resort 5,5 milionu korun.
Klientům bude v centru k dispozici 14 odborníků. Jsou mezi nimi dětský a dorostový psychiatr, klinický psycholog, všeobecné sestry se specializací v psychiatrii, ale také rodinné terapeutky, sociální pracovníci či speciální pedagogové. Dětem i dospívajícím budou pomáhat se zvládáním rodinných vztahů, fungováním ve škole i obtížemi spojenými se sociálními vazbami. Jejich cílem je předcházet zhoršení stavu i případné hospitalizaci.
"Pomáháme dětem a dospívajícím s úzkostí, depresemi, silnými emočními výkyvy, ale také dětem s neurovývojovými poruchami, například ADHD, či po prožití silné traumatické události. Podporu poskytujeme i mladým lidem v těžké psychické krizi včetně těch, kteří mají myšlenky na různé formy sebepoškození," uvedla ředitelka Centra duševního zdraví Bezpečný růst Monika Matulová.
Nová služba sídlí v městském objektu v Nerudově ulici, město do přebudování interiéru investovalo 1,5 milionu korun. "O vznik této služby v Bohumíně jsme velmi stáli, proto jsme na naše vlastní náklady stavebně upravili prostory v přízemí budovy tak, aby odpovídaly potřebám služby," řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.). Spolupracující města budou na provoz centra přispívat rovným dílem 330.000 korun, financováno bude také prostřednictvím dotací a soukromých donátorů. Své služby tak bude poskytovat bezplatně.
Zákonní zástupci mohou centrum kontaktovat telefonicky na čísle 777 797 612 nebo prostřednictvím e-mailu info@bezpecnyrust.cz. Osobní konzultace jsou možné každou středu od 08:00 do 14:00.