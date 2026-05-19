Nové Dětské centrum Domeček v Ostravě bude hotové za rok

Ostrava chce do poloviny příštího roku dokončit stavbu Dětského centra Domeček, které bude poskytovat péči handicapovaným dětem. Náklady na vybudování objektu přesáhnou 104 milionů korun bez DPH. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Město nejprve předpokládalo, že zrekonstruuje a rozšíří původní objekt Domečku v Jedličkově ulici, kde fungoval dětský domov pro děti do tří let. Organizace sídlí v někdejším kojeneckém ústavu, v budově z roku 1930.
"Zohlednili jsme technický stav objektů Dětského centra Domeček v Jedličkově ulici a rozhodli se pro výstavbu zcela nové budovy centra. To je nyní budováno na Rýparově ulici, kde bylo zapotřebí nejprve snést původní objekt bývalé mateřské školy, vystavěný v 80. letech minulého století," uvedl náměstek primátora pro investice Břetislav Riger (Ostravak). Výstavba začala loni v červnu a nyní je zhruba v polovině.
"Po snesení předchozího objektu bývalé mateřské školy začala v místě nová výstavba. Nyní je dokončeno zdivo prvního a druhého nadzemního podlaží, založeno je nosné zdivo třetího podlaží. Připravují se rozvody elektrotechniky, zdravotechniky, vzduchotechniky, osazována jsou okna. Dokončena byla venkovní kanalizace,“ doplnil Riger.
Po dobu výstavby zůstává Dětské centrum Domeček v dosud užívaných prostorách v Jedličkově ulici. Jeho provoz není přerušen a stále zajišťuje sociální služby. Po přestěhování do nových prostor bude mít centrum k dispozici třípodlažní objekt. V prvním podlaží budou technické prostory, kanceláře a místnosti potřebné pro provoz dětského centra, ordinace dětského lékaře i rehabilitace. V druhém a třetím podlaží budou pokoje pro děti a zázemí pro pečující personál. Ze všech pokojů bude možný přístup na venkovní terasu. Objekt bude bezbariérový.
Dětské centrum Domeček poskytuje komplexní péči dětem se zdravotním znevýhodněním. Zajišťuje dlouhodobou lůžkovou péči pro děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou nebo náročnou zdravotní péči. Nabízí rovněž fyzioterapii. Kromě stacionární a ambulantní péče zajišťuje i terénní služby v domácím prostředí dětí.
"Rodinám dětí se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením je k dispozici také odlehčovací služba v pobytové i terénní formě, která umožňuje krátkodobé převzetí péče o dítě a poskytuje rodičům prostor pro odpočinek. Od roku 2025 v centru působí i paliativní tým pro nevyléčitelně nemocné děti," uvedl radní Michal Mariánek (Ostravak).
Centrum donedávna fungovalo jako Dětský domov pro děti do tří let, takzvaný kojenecký ústav. Kvůli změně legislativy byl tento status domova zrušen loni v lednu, Domeček se ale už od roku 2021 připravoval na to, že se promění v centrum komplexní péče pro děti.