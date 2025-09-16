„Příprava výstavby vodního díla Nové Heřminovy přichází do další důležité fáze a tím je získání povolení záměru, jehož žádost jsme dnes podali na příslušný úřad. Současně jsem velice rád, že se nám společně s obcí Nové Heřminovy daří najít shodu v přípravě kompenzačních opatření, která umožní rozvoj obce a zvýší komfort bydlení místním obyvatelům. Obec Nové Heřminovy připravuje nový územní plán, do kterého již tato kompenzační opatření mohou být zahrnuta,“ řekl Marek Výborný.
Do pololetí příštího roku předpokládá ministerstvo, že se podaří zajistit úplné majetkoprávní vypořádání pro tuto stavbu, a to včetně vyvlastnění posledních nemovitostí. „Jedná se o poslední chybějící pozemek, který majitel odmítl prodat. Proces vyvlastnění už zde byl zahájen,“ podotkl ministr.
Stavět se začne v roce 2028
Výborný přiblížil i časový harmonogram stavby. Výběr zhotovitele včetně podpisu smlouvy o zhotovení vodní nádrže Nové Heřminovy by měl být ukončen do pololetí roku 2027 a staveniště bude předáno zhotoviteli ve třetím čtvrtletí roku 2027. Hlavní stavební práce začnou v roce 2028 a potrvají až do roku 2032, načež začne zkušební napouštění a provoz.
„Do běžného provozu by vodní dílo mohlo být uvedeno do prosince roku 2033,“ doplnil ministr, jenž opět reagoval na výtky ekologických aktivistů ohledně funkčnosti stavby. „Máme od Českého hydrometeorologického ústava data, která ukazují, jak by vypadala situace při loňských povodních, kdyby už přehrada stála. Záplavy i samotné škody by byly daleko méně dramatické,“ řekl Výborný.
Vznik přehrady a souvisejících staveb letos definitivně podpořila i obec Nové Heřminovy. Tamní zastupitelé na svém červnovém jednání vzali na vědomí výsledek plebiscitu, v němž 87 procent hlasujících voličů souhlasilo se záměrem vybudovat v obci protipovodňová opatření včetně přehrady.
Povodí úzce spolupracuje s obcí
„Ihned po souhlasném stanovisku občanů Nových Heřminov k výstavbě přehrady byla zřízena pracovní skupina, která řeší konkrétní požadavky obou stran. Na setkáních řešíme vazby navrženého projektu na obec, například řešení vyvolaných investic, jako jsou vybudování nového fotbalového hřiště nebo třeba navazující protipovodňovou ochranu obce včetně části Kunov. Mám zájem na tom, aby vedení obce bylo předem důkladně seznámeno s průběhem stavby včetně časového harmonogramu. Chci také věnovat pozornost požadavkům ekologů z hnutí Děti Země, se kterými jsem se sešel a našel shodu na jejich dořešení právě v této fázi,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Birklen.
Posun v průběhu léta ohlásilo také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež připravuje přeložku silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Zátorem. Postavit ji musí ještě před přehradou, původní trasu totiž nádrž zaplaví. „Jsou uzavřeny všechny smlouvy na trvalý zábor se soukromými právnickými a fyzickými osobami. Nyní se dle interních pravidel zajišťují převody práv od státních organizací,“ sdělil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
Úvahy o možném využití údolí Opavy v Nových Heřminovech pro vybudování přehrady sahají až do 18. století. V novodobé historii se začal stát touto možností zabývat po katastrofálních povodních v roce 1997, kdy obce a města dál kolem toku Opavy skončily pod vodou. Původně mělo jít o větší variantu o objemu 36 milionů kubíků. Proti se postavila obec Nové Heřminovy, která by z velké části musela přehradě ustoupit. Na jaře 2008 vláda rozhodla o vybudování kompromisní, menší verze o objemu 15 milionů metrů krychlových. Podle tehdejšího harmonogramu měla být stavba hotová v roce 2022.
Když ale loni v září přišly další ničivé záplavy, které způsobily v sídlech kolem řeky Opavy mnohamiliardové škody, neměl záměr ještě ani platné územní rozhodnutí. Ministr zemědělství Marek Výborný z toho obvinil ekologické organizace, které podle něj stavbu blokovaly opakovanými připomínkami. Poté, co se jejich zástupci proti nařčení ohradili, připustil, že selhal i stát, který nebyl schopen stavbu připravit.
Po opadnutí velké vody, která opět zatopila Zátor, Brantice, Krnov i Opavu, se přehrada opět stala prioritou. Záměr mezitím získal platné rozhodnutí o umístění stavby. Organizace Děti Země, která napadla řízení žalobou u soudu, neuspěla.
Obyvatelé Nových Heřminov letos na jaře v novém referendu stavbu nádrže a dalších protipovodňových opatření, které mají chránit i jejich vesnici, podpořili. Podle nového harmonogramu má být přehrada uvedena do provozu do konce roku 2033. Hlavní stavební práce by měly začít v roce 2029. Betonová hráz má dosahovat výšky až 26,5 metru, v koruně by měla mít délku 330 metrů.
Hlavním účelem této nádrže má být ochrana asi 16 tisíc obyvatel žijících na území podél řeky Opavy od Nových Heřminov po Opavu. Přehrada bude podle Povodí Odry také nadlepšovat průtoky v řece v době sucha a sloužit k rekreaci. Podnik počítá s jejím využitím pro vodáky, s cyklotrasami a stezkami kolem nádrže.
Vodní dílo je součástí souboru protipovodňových opatření, ke kterým patří také úpravy toku pod nádrží v Zátoru, Branticích a Krnově. Některé menší nádrže již Povodí Odry vybudovalo. Podle koordinátora Hnutí Duha v Jeseníkách Iva Dokoupila není zvolená varianta žádnou výhrou.
„Levnějším, rychlejším i efektivnějším řešením by byl suchý polder, který by byl navíc šetrnější k přírodě,“ uvedl Dokoupil. V zájmu toho, aby obyvatelé na horní Opavě získali aspoň nějakou ochranu, už ale nechce proti nádrži aktivně vystupovat.
