Nové komentované prohlídky představí přírodní bohatství Ostravska

Přírodní bohatství Ostravska představí zájemcům nové komentované prohlídky Zelené komentovky. Návštěvníci se pod vedením strážců přírody vydají do nejcennějších lokalit Chráněné krajinné oblasti Poodří. Průvodci účastníkům přiblíží unikátní ekosystémy i práci v ochraně přírody. ČTK to za pořadatele sdělil Daniel Iwan. Projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Českého svazu ochránců přírody – Stráže přírody Poodří a destinačního managementu Visit Ostrava chce propojit environmentální osvětu s turismem a zážitky v terénu.
"Chceme lidem ukázat, že Ostravsko není jen industriální region, ale i místo s mimořádně cennou a živou přírodou. Každá lokalita má svůj příběh a my ho návštěvníkům rádi předáváme přímo v terénu,“ uvedl strážce přírody CHKO Poodří a průvodce Iwan.
Návštěvníci mohou vybírat z prohlídek ve dvou chráněných územích. Vyrazit mohou do Přírodní rezervace Rezavka, jejíž součástí jsou louky, mokřady, rybníky a lužní lesy nebo do Národní přírodní rezervace Polanská niva. Jde o jedno z nejcennějších území Poodří s meandrující řekou Odrou a tůněmi, kde lze vidět řadu obojživelníků, vodních rostlin i hmyzu.
Strážci přírody přiblíží i osobní zkušenosti a příběhy z terénu. "Zelené komentovky jsou skvělým příkladem toho, jak lze propojit turistiku s ochranou přírody. Věříme, že návštěvníci díky nim objeví novou tvář Ostravy a odnesou si nejen zážitek, ale i větší respekt k přírodě,“ řekl ředitel ostravských informačních center a destinačního managementu Jiří Šimon.
Prohlídky, jejichž první série potrvá do 7. června, jsou v češtině. Do budoucna průvodci počítají s rozšířením na anglickou a polskou verzi. Kapacita je omezená, vstupenky je proto nutné zakoupit předem online nebo na pobočkách OSTRAVAINFO!!! Dospělí zaplatí 150 korun, rodinné vstupné vyjde na 450 korun. Z každé vstupenky jde 30 korun na podporu činnosti Stráže přírody Poodří.