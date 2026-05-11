Nové středisko v Ostravě má zlepšit výuku a výcvik zdravotnických záchranářů

V Ostravě vzniklo nové Vzdělávací a výcvikové středisko záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje. Sídlí ve dvou patrech budovy Střední školy stavební a dřevozpracující. Do její rekonstrukce investoval Moravskoslezský kraj přes 60 milionů korun. Dalších 16 milionů korun zaplatila záchranná služba za konečné úpravy a vybavení. Novinářům to dnes řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
"Vybudování střediska zahrnovalo zásadní změnu dispozičního řešení a navazující stavební a technické zásahy," uvedl Humpl. Dodal, že stavební forma instalovala nové rozvody, elektroinstalace a vybavení IT infrastrukturou pro moderní metody výuky.
Místnosti v přízemí byly upraveny pro simulaci úkonů na pracovišti urgentního příjmu. "Přednemocniční neodkladná péče se neustále rozvíjí a my chceme v zájmu našich pacientů udržovat krok s nejnovějšími postupy v oboru. Nyní máme k dispozici moderně vybavené školicí a výcvikové středisko, čímž se významně zvyšuje kvalita podmínek pro odbornou výuku i praktický výcvik záchranářů a studentů," uvedl ředitel zdravotnické záchranné služby David Holeš.
Středisko zajišťuje odborné vzdělávání 700 kmenových zaměstnanců a přibližně stejného množství spolupracovníků. Každý záchranář či lékař se v průměru účastní každý rok okolo 24 hodin výuky.
"Mezi povinná témata vzdělávání patří kardiopulmonální resuscitace, traumata, popáleniny, komunikace, léčba cévních mozkových příhod a oběhových obtíží, náhlé stavy u dětí, ale také třeba porod či práci s pacientem v duševní krizi nebo zvládání mimořádných událostí," doplnil vedoucí střediska Petr Jaššo.