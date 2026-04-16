Nové značení v Beskydech má zabránit vstupům turistů na chráněný vrch Kněhyně

Správa CHKO Beskydy připravuje sérii změn, které mají omezit nelegální vstupy turistů na vrchol Kněhyně, který je přísně chráněný. Klíčovým krokem bude zrušení slepé odbočky vedoucí k původní studánce U partyzánky, která návštěvníky zavádí hluboko do chráněného území a patří k nejčastějším místům nelegálních vstupů. Připravuje se vybudování nové studánky i pietního místa, které připomíná osud partyzánky Růženy Valentové. ČTK to dnes řekl Jan Kondziolka, který působí jako dobrovolný strážce přírody. Právě on společně s dětmi a skauty bude úpravy dělat.
Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův Mlýn se rozkládá na ploše 195 hektarů. Vrchol hory čelí každý rok stovkám nelegálních vstupů turistů. Ačkoli jde o nejpřísněji střežené jádro rezervace na pomezí obcí Čeladná a Prostřední Bečva, čidla strážců přírody zaznamenávají až 800 narušitelů za rok. Kondziolka proto letos se svým týmem zahájil zásadní úpravy značení cest, které mají citlivou divočinu ochránit.
"Kněhyně je unikátním ostrovem divočiny, který slouží jako domov pro kriticky ohrožené druhy. Chráníme zde zejména biotop rysa ostrovida a tetřeva hlušce. Pro rysa je klíčový klid při rozmnožování," uvedl strážce přírody. Kromě vzácných zvířat je lokalita kritická i pro flóru. "Masivní sešlap mimo značené trasy ohrožuje oměj tuhý moravský, silně ohrožený západokarpatský endemit, který v Česku roste téměř výhradně právě zde," řekl.
Hlavní příčinou porušování zákazu je podle něj slepá odbočka vedoucí hluboko do rezervace k původní studánce U partyzánky, kde je pomníček věnovaný partyzánce Růženě Valentové. Pětatřicetiletá učitelka hudby a členka Sokola se k partyzánům připojila v létě 1944. Zahynula v listopadu stejného roku, když jejich úkryt pod Kněhyní přepadla německá jednotka.
Aby byla příroda chráněna, ale historický odkaz zůstal zachován stejně jako přístup turistů k vodnímu zdroji, plánuje Kondziolka vybudování nového pietního místa i studánky. "Proto na hlavní turistické trase upravíme novou studánku a vybudujeme nový památník. Tyto práce nebudou realizovat strážci či zaměstnanci Správy CHKO, ale děti ze skautského oddílu v Pražmě a základní školy v Bohumíně," dodal s tím, že uzavření odbočky se chystá na podzim.
Součástí změn je i instalace nového značení. Na tom už Kondziolka pracuje. "Máme za to, že pokud prostředí a infrastruktura bude vypadat moderně, udržovaně a pronávštěvnicky, zvýší se i ochota lidí k dodržování pravidel," míní. Opatření spočívá zejména v novém systému informačních cedulek a zábran. "První modernizované značky jsou k vidění již dnes, většinu prací však plánujeme na květen a červen a poté na podzim. Samotné zrušení slepé odbočky provedou značkaři Klubu českých turistů na podzim," uvedl.
Za nelegální vstup do rezervace může strážce uložit pokutu až 10.000 korun. Většinu těchto prohřešků se ale podle Kondziolky snaží řešit domluvou a doporučeními. Uvedl, že sankce je až to poslední řešení. "Setkáváme se se dvěma skupinami narušitelů. Část není místní, neuvědomují si zákaz a mrzí je to. Pak jsou takoví, kteří sebejistě tvrdí, že se tam vždy chodilo. Svůj vstup a jeho dopady na vzácné druhy relativizují," řekl strážce.