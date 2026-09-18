Novojičínští radní rozhodli, že Senior taxi bude fungovat až do srpna 2029

Po roce pilotního provozu rozhodli novojičínští radní, že služba Senior taxi pro obyvatele starší 70 let zůstane zachována až do konce srpna 2029. Na provoz od 1. září 2026 do 31. srpna 2027 vyčlenila radnice 500.000 korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Maximální podpora pro jednoho seniora bude 1000 korun na rok. Suma tak pokryje požadavky na přepravu 500 lidí v důchodovém věku. Žadatelé o příspěvek musí mít trvalý pobyt v Novém Jičíně a mají povinnost padesátiprocentní spoluúčasti na ceně každé jízdy taxislužbou," uvedla mluvčí.
Starosta Stanislav Kopecký (ANO) uvedl, že Senior taxi provozované ve spolupráci se společností CorCo Systems se městu osvědčilo. "Umožňuje starším lidem snadnou a dostupnou přepravu po městě a jeho místních částech a také podporuje místní ekonomiku a podnikatele. Zároveň jde o efektivní využití veřejných prostředků a jejich kontrolu, kdy město hradí jen skutečně využitou podporu a nevyčerpané finance se po ukončení příslušného období vracejí zpět do jeho rozpočtu," uvedl Kopecký.
Do systému dotované přepravy se lidé registrují elektronicky. Do pilotního programu se přihlásilo 355 seniorů, což podle vedoucí novojičínského odboru sociálních věcí Daniely Susíkové představuje 70 procent kapacity projektu. "Z registrovaných osob službu alespoň jednou využilo 299 starších lidí, pět a více jízd realizovalo 161 cestujících. Dvacet seniorů vyčerpalo podporu v plné výši," uvedla Susíková.