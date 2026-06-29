Novou šéfkou baletu Národního divadla moravskoslezského bude Bessoudo Grecková

Novou šéfkou baletu Národního divadla moravskoslezského (NDM) se od nové sezony stane francouzsko-izraelská choreografka a tanečnice Lea Bessoudo Grecková. Umělkyně už v Ostravě působila. Ve vedení souboru vystřídá Lenku Dřímalovou, která ostravský balet vedla 13 let a s divadlem bude dále spolupracovat. ČTK o tom dnes informovala mluvčí NDM Šárka Swiderová.
Nová šéfka s NDM spolupracuje od roku 2024. Pro ostravský balet vytvořila choreografie Šárka a Requiem a podílela se také na inscenaci Smetanových Braniborů v Čechách. Narodila se na jihu Francie, vystudovala Akademii princezny Grace při souboru Les Ballets de Monte-Carlo a několik let působila jako tanečnice a choreografka izraelské Kibbutz Contemporary Dance Company.
"Mou vizí je i nadále přinášet do Ostravy bohatý a pestrý repertoár, který divákům nabídne širokou škálu uměleckých přístupů a silných zážitků," uvedla Bessoudo Grecková.
Dřímalová, která bude své nástupkyni během příští sezony předávat vedení souboru postupně a na jeho činnosti se bude dál podílet, vedla soubor 13 let ještě připravila dramaturgii pro sezonu 2026/2027. Soubor v ní uvede balet Giselle v choreografii Andrey Helander Kramešové a komponovaný večer Pod kůží s choreografiemi Marca Goeckeho a Jacopa Godaniho. Godaniho dílo uvede už nová šéfka souboru.
Když Dřímalová v roce 2013 nastoupila do funkce, měl soubor zhruba 30 členů. Dnes jej tvoří 45 tanečníků z celého světa. Za jejího působení se na ostravské scéně představila díla předních světových choreografů a soubor pravidelně hostoval v zahraničí. Mezi jeho největší úspěchy patří vystoupení na galavečeru Roberto Bolle and Friends v Miláně. "Nejvíc mě hřeje, že se v Ostravě chodí na balet," uvedla Dřímalová.
Ředitel NDM Jiří Nekvasil označil její působení za zásadní etapu v historii souboru. "Zásadně posunula úroveň ostravského baletu, změnil se způsob práce i repertoár. Vybudovala mladý, velmi dynamický mezinárodní soubor," uvedl.