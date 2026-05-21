Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Martin Pjentak
  7:32aktualizováno  7:32
Sledovat Metro na Googlu
Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které se veřejnosti otevře 1. června po rok trvající rekonstrukci. Moderní technologie funguje na systému kamer, kterými je prošpikován padesátimetrový hlavní bazén a které vyhodnocují pohyb lidí. Jakmile se systému řízenému umělou inteligencí něco nezdá, vyšle signál plavčíkovi.

V Česku dosud systém pojmenovaný AngelEye fungoval na třech bazénech. Ten novojičínský je z nich největší.

„Bezpečnostní systém se skládá z 28 kamer umístěných pod hladinou bazénu tak, aby každého plavce snímaly minimálně čtyři kamery najednou,“ uvedl Alexandr Malyrz z firmy, která pro Nový Jičín dodala nejen bazénové technologie, ale i zmíněný detekční systém AngelEye, který byl vyvinut v Itálii.

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.
Plavce na koupališti v Novém Jičíně bude hlídat systém řízený umělou inteligencí, která rozpozná, zda se někdo topí. Tento týden proběhla jeho zkouška s figurínou. (20. května 2026)
Plavce na koupališti v Novém Jičíně bude hlídat systém řízený umělou inteligencí, která rozpozná, zda se někdo topí. Tento týden proběhla jeho zkouška s figurínou. (20. května 2026)
Plavce na koupališti v Novém Jičíně bude hlídat systém řízený umělou inteligencí, která rozpozná, zda se někdo topí. Tento týden proběhla jeho zkouška s figurínou. (20. května 2026)
7 fotografií

Kamery jsou napojeny na umělou inteligenci, která záběry každých 15 sekund vyhodnocuje.

„Pokud zjistí, že některý z plavců má anomální chování, pošle zprávu plavčíkovi do hodinek, který na nich vidí, kde přesně se daný člověk nachází, a vizuálně vyhodnotí, zda se daný plavec skutečně topí, či nikoliv,“ pokračoval Malyrz. „Plavčíci někdy mají problém rozpoznat v tom množství lidí tonoucího, například u malých dětí, zda si hraje, nebo zda se topí, právě od toho je zde AI, která posoudí způsob chování podle nasbíraných dat a vzorců.“

Retro koupaliště v Kopřivnici skončilo, za dva roky už bude jiné

Systém podle něj stále sbírá data z celého světa, například i to, zda šlo o oprávněný, či planý poplach a díky tomu je postupně schopen stále lépe vyhodnocovat jednotlivé situace.

Koupaliště v Novém Jičíně prošlo během roku kompletní rekonstrukcí. Venkovní bazény mají nově nerezové vany, přibyly dětské atrakce, nový a delší tobogán a dvě vířivky s celoročním provozem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...

Útlum poslední činné černouhelné šachty, dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, pokračuje rychleji, než těžaři předpokládali. Podle vedení společnosti OKD by práce v podzemí i na povrchu mohly skončit o...

21. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Exšéfka zlínské hygieny nakonec přiznala sražení motorkáře, stíhání zastaveno

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání....

21. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi. Kauzu začal projednávat soud

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začal projednávat šokující případ muže, který podle kriminalistů téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku. Na lavici...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  9:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda Epiq vstupuje na trh: Cena startuje na 779 000 korunách, levnější verze dorazí později

Zavazadelník o objemu 475 litrů patří k tahákům nového epiqu.

Mluvilo se o tom dlouho a všichni byli zvědaví. Teď už je to skutečnost. Škoda Epiq míří do prodeje. Nejlevnější elektrická škodovka startuje na 779 tisících, dostupnější verze dorazí později

21. května 2026

Filmová filharmonie zakončí sezónu velkolepě: Michael Giacchino v Rudolfinu

21. května 2026

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

21. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:52

Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které se veřejnosti otevře 1. června po rok trvající rekonstrukci. Moderní technologie funguje na systému...

21. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Ceny nemovitostí v kraji dále rostou, výrazně zdražily hlavně starší byty

Byty o dispozicích od 1+kk pro jednotlivce přes praktické 2+kk a 3+kk až po...

Ceny nemovitostí rostou a porostou dál. Mimořádně poskočily částky hlavně u starších bytů. Vůbec nejvíce z celé republiky jdou ceny nahoru v Pardubickém kraji. Podle odborníků bude trend pokračovat....

21. května 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Doprava na D1 u Prahy bobtná. Úlevu může přinést dokončení dálničního okruhu

Zácpa na D1

Na první pohled podobné jako před několika lety. V dopravních špičkách a nedělních návratech do metropole je příjezd po D1 stále na dlouhé desítky minut. Auta stojí v kolonách a jen pomalu se...

21. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Myslivci loni ulovili rekordní počet prasat i srnců, trofeje ukážou na výstavě

Na chovatelské přehlídce budou k vidění i medailové trofeje muflonů. Na snímku...

Nahlédnout do revírů myslivců napříč Žďárskem budou brzy moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy. Ta je jak přehlídkou trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, tak i...

21. května 2026  6:52

Čerpací stanice a ceny benzínu a nafty na nich. Mapa kurzy.cz

21. května 2026  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.