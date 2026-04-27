Nový Jičín nabízí brigádu studentům, budou plít záhony nebo natírat lavičky

Studenti ve věku od 16 let se mohou hlásit na prázdninovou brigádu, kterou připravila radnice v Novém Jičíně. Při ekologicko-výchovné akci Zelené město budou plít záhony, natírat lavičky a zábradlí, sbírat odpadky, čistit chodníky a vodní toky nebo hrabat trávu. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Zelené město organizujeme již mnoho let. Je to nabídka pro mladé Novojičíňáky, aby si vydělali nějaké peníze a také aby lépe poznali, jak město funguje a co vše je třeba udělat pro to, aby bylo čisté a zelené. Kromě úklidu a údržby budou totiž také pečovat o zeleň a vodní toky," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).
Město chce podpořit zejména místní studenty s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně a jeho místních částech. Ti proto budou mít před studenty z jiných obcí přednost.
Radnice na prázdniny připravila osm turnusů brigád. "Studenti mohou pracovat minimálně čtyři a maximálně deset dní. V den nástupu na brigádu musí mít 16 let. Pracovní doba je šestihodinová a odměna činí 135 korun na hodinu," uvedla Machková. Celkem má radnice na mzdy 280.000 korun.
"Vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu veřejných ploch, například na sportovištích a místních hřbitovech, studenti pracují převážně venku a za každého počasí. Proto je třeba uvážit, zda jim v práci nebudou bránit nějaká zdravotní omezení," uvedla Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí, který bude ve spolupráci s Technickými službami města Nový Jičín brigádu organizovat.
Zájemci o brigádu se mohou hlásit do 14. května osobně nebo poštou na odboru životního prostředí novojičínského městského úřadu. Naskenovanou přihlášku lze také zaslat e-mailem na adresu zelenemesto@novyjicin.cz.