Nový Jičín nechal za 9,2 milionu korun opravit vodojem v místní části Straník

Město Nový Jičín nechalo za 9,2 milionu korun opravit vodojem v místní části Straník. Měnilo se tam strojní i technologické vybavení, součástí prací byly i stavební úpravy budovy. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Vodojem byl ve Straníku vybudován na přelomu 80. a 90. let minulého století. Samotná stavba, technologické a strojní vybavení už byly zastaralé a neodpovídaly současným normám a požadavkům na tato zařízení," uvedl místostarosta Václav Dobrozemský (ODS). Často už se tam podle něj i vyskytovaly poruchy.
"Aby se zvýšila kvalita dodávek pitné vody a eliminovala poruchovost, sanovaly se všechny betonové a zděné konstrukce, veškeré rozvody a instalace. Ocelové potrubí vodojemu se vyměnilo za nerezové a doplnil se automatický dávkovač chlóru," uvedl Dobrozemský.
V akumulační nádrži, kterou pokrývá zemní val, se dělal nový strop, který se zvenku zateplil a doplnil o novou hydroizolaci. "Střecha nadzemní části vodojemu, která byla plochá, je nově sedlová a s plechovou krytinou. Vyměnily se dveře, okna, poklopy a žebříky. Úpravy terénu, zpevnění svahu gabionovými stěnami a vydláždění přístupového chodníku se budou dělat na jaře," uvedla mluvčí.
Během opravy byli obyvatelé Straníku a Hodslavic zásobováni pitnou vodou z provizorních nádrží. "Opravená akumulační nádrž, v níž se uchovává voda z úpravny, prošla zkouškou těsnosti, pracovníci hygienické stanice potvrdili kvalitu pitné vody. Testovací provoz proběhl i u armaturní komory s potrubními rozvody, armaturami, elektroinstalacemi a elektrovybavením, které zajišťují funkčnost vodojemu," uvedla Kateřina Janečková z novojičínského odboru rozvoje a investic.