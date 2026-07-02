Nový Jičín nechal zrekonstruovat sociální zázemí v amfiteátru na Skalkách

Město Nový Jičín nechalo za 6,1 milionu korun zrekonstruovat sociální zázemí v amfiteátru na Skalkách. Nové toalety jsou bezbariérové, v nerezovém provedení a jejich součástí je i přebalovací pult. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Stavební úpravy veřejných toalet spočívaly v dispozičních změnách uvnitř objektu. Kabiny jsou jinak uspořádány, přibyla jedna bezbariérová a vstup do zařízení už není od příjezdové silnice, ale ze strany amfiteátru," uvedla Daniela Koričanská z městského odboru rozvoje a investic. WC jsou po opravě přístupná přes platební automat a bezbariérová kabina přes eurozámek.
"V budově se také měnila okna, dveře, stavěly se nové příčky. Keramické podlahy jsou s protiskluzovým povrchem. Vybudovala se nová domovní vodovodní přípojka a objekt dostal novou fasádu," uvedla Machková.
Podle místostarosty Ondřeje Syrovátky (Zelení) je nová podoba veřejných toalet proti dřívějšku velkým posunem. "Vybavení systémem antivandal, kdy keramiku nahradily prvky z nerezu a vnitřní dveře jsou z oceli, není tak náchylné ke zničení. Firma práci splnila v termínu, takže už jsme mohli zahájit kulturní sezonu na Skalkách," uvedl.