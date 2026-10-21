Nový Jičín opravil další měšťanský dům v městské památkové rezervaci

Město Nový Jičín za zhruba 6,8 milionu korun opravilo další dům v městské památkové rezervaci. Měšťanský dům na Masarykově náměstí 27/16 má novou střechu, vyměněné krovy, zrekonstruované komíny a schodiště. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Marie Machková. V domě jsou čtyři byty a sídlí v něm dvě provozovny.
Miroslav Klimpar z městského odboru rozvoje a investic uvedl, že dům měl střechu v havarijním stavu a poškozené krovy. "Sanací prošlo sedm komínů i vnitřní pískovcové schodiště. Jeho sešlapané části se vyřízly a do otvoru se vsadily nové kvádry ze stejného materiálu. Na střechu se doplnily trubkové zábrany proti sesunutí sněhu a bodový záchytný systém pro servis a údržbu komínů a krytiny," sdělil. Do okapů nechalo město nainstalovat topný kabel, který v zimě zajistí odtávání ledu, aby se netvořily rampouchy a neohrožovaly chodce.
Nový Jičín letos investoval do oprav bytových domů asi 26 milionů korun. "V srpnu se například dostavěly dva nové byty, zrenovovala se střecha a trámy v památkově chráněném objektu U Anděla na Masarykově náměstí," uvedla mluvčí. Před dokončením je výměna střešního pláště, oken a zateplení vnitrobloku v domě v ulici Dobrovského 39/2.
"Od konce září probíhá rekonstrukce domovních předávacích stanic, které zajišťují dodávku tepla a teplé vody do jednotlivých bytů. Zařízení se mění v domech na adresách Zborovská 11, Revoluční 36, Nerudova 1 a 13. Za práci a dodávku všech komponentů zaplatí město 3,7 milionu korun," uvedl místostarosta Václav Dobrozemský (ODS).