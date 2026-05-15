Město Nový Jičín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. Dva z nich jsou přímo na centrálním Masarykově náměstí, jeden v navazující ulici Dobrovského. Za modernizaci všech tří nemovitostí zaplatí město 17 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí radnice Marie Machková.
Ve všech domech se rekonstruují střechy a krovy. "V domě U Anděla se také budují dva nové byty, v domě na Masarykově náměstí 27/16 se renovují komíny a vnitřní schodiště. V budově na Dobrovského ulici 39/2 se mění výlohy, okna, vyspraví se a nově natře omítka," uvedla Machková.
Největší z opravovaných budov je dům v ulici Dobrovského 39/2. Je v něm sedm bytů a dva nebytové prostory. "Zasahuje až na Masarykovo náměstí a tvoří jeho rožní stavbu. Na objektu musíme vyměnit nevyhovující střešní plášť a zateplíme ho. Stará okna a výkladní skříně nahradíme novými a zateplíme stěnu ve vnitrobloku. Součástí prací, které potrvají až do listopadu, je i oprava a nátěr fasády směrem do Dobrovského ulice i ze strany Masarykova náměstí," uvedla Markéta Hrstková z městského odboru rozvoje a investic.
U domu na Masarykově náměstí 27/16 se musí udělat nová střecha, protože ta původní je v havarijním stavu. "Z velké části se budou měnit i poškozené krovy. Sanací projde sedm komínů a vnitřní pískovcové schodiště. Jeho sešlapané části se vyříznou a do otvoru se vsadí nové kvádry ze stejného materiálu," uvedl investiční technik Miroslav Klimpar. V tomto domě jsou čtyři byty a dvě provozovny a jeho oprava má skončit na podzim.
Rekonstrukce památkově chráněného domu U Anděla na Masarykově náměstí 42/26 začala už na podzim a hotova má být v červenci. "Opravila se část střechy, měnily se stropní trámy a upravovaly se vnitřní dispozice budovy. Zajistili jsme rozvody vody, elektřiny, plynu, topení a kanalizace. Díky tomu tady vznikly dva nové byty o rozloze 95,5 a 106,5 metru čtverečních," uvedla Daniela Koričanská z odboru rozvoje a investic. Místostarosta Václav Dobrozemský (ODS) doplnil, že nové byty bude mít ve správě bytový odbor, který je nabídne v nabídkovém řízení.
Nový Jičín vlastní 1117 bytů. Bytový odbor zajišťuje jejich údržbu a drobnější opravy, jako je odvlhčení zdiva, obnova klempířských prvků nebo instalace bezpečnostních kamer. "Pro letošní rok jsme na tyto práce vyčlenili v rozpočtu 15,1 milionu korun. Velké a nákladnější rekonstrukce má na starosti odbor rozvoje a investic. Ten v tomto roce hospodaří s částkou 23 milionů korun," uvedl Dobrozemský.