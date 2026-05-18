Nový Jičín opravuje výtluky, Technické služby na to mají dva miliony korun

Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby, které opravy dělají, mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic dva miliony korun. Letos zatím opravily plochu 114 metrů čtverečních. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Marie Machková. Nový Jičín má ve správě 120 kilometrů místních cest.
"Akutní opravy provádíme i v zimě, kdy používáme k vyplnění děr na vozovce studenou směs. Od dubna do podzimu pracujeme s teplou směsí. Letos už jsme spotřebovali 20 tun materiálu," uvedl ředitel Technických služeb Pavel Tichý.
Novojičínský starosta Stanislav Kopecký (ANO) uvedl, že město muselo přizpůsobit rozpočet tomu, že asfaltové směsi letos zdražily o 20 procent. "Rozhodně nebudeme snižovat rozsah oprav. Pracovníci postupují od centra města směrem k jeho místním částem," doplnil Kopecký.
Dělníci dělali opravy v Jugoslávské ulici, v Kojetíně, Loučce a v Bludovicích, v nejbližších dnech budu pracovat v ulici B. Martinů nebo Hoblíkově ulici. Závady na vozovkách mohou hlásit i obyvatelé, a to buď přes web technických služeb, nebo prostřednictvím aplikace Nový Jičín v mobilu.
Velkoplošné rekonstrukce silnic v majetku města začnou o letních prázdninách. Na starosti je má odbor rozvoje a investic, který má letos v rozpočtu na silnice a chodníky šest milionů korun. "Plánujeme opravit ulici Valašskou včetně chodníku, část Slezské ulice nebo ulici Rybníčky," uvedla Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic.